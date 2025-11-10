桃園市長選戰提前開打？凌濤開酸王義川：已經慢了加油好嗎

民進黨立法委員王義川昨日於桃園市黨部進行直播以「桃園願景」為題拋出多項政見圖：截自YouTube-憨川去兜位

民進黨立法委員王義川昨（9）日於桃園市黨部進行直播以「桃園願景」為題拋出多項政見，主張桃園捷運應優先與新北共站、航空城應學日韓留住旅客、青埔應規劃青年與育兒住宅等構想。對此，國民黨市議員凌濤表示，王義川先前在台中與桃園任職期間都曾造成財務虧損，如今提出的政見現任市府也都已在推動計畫，批評其言論「空中樓閣」並直言請王義川「加油好嗎？」。

凌濤表示，總統賴清德已經幾乎確定提名總統府副秘書長何志偉代表民進黨參選桃園市長，王義川今日的直播不僅是起手式，更是最後關頭要抗衡，不得不出手的一張牌。但王義川過去被稱為政治乩童，在昨日自己舉辦的講座直播所提出的城市願景也乏善可陳，乍聽之下還以為在上政論節目，只想跟他說「已經慢了，加油好嗎？」

凌濤接著提到，在直播中，王義川提及航空城不足之處，聲稱要學日韓把人留在當地不要往台北跑，可是他好意思提什麼願景。王義川2018年擔任台中市交通局長，被監察院糾正花博虧損20億元，害慘台中，2019年又被鄭文燦延攬到桃園擔任航空城公司董事長，讓航空城虧損高達上億，害慘桃園；王義川能不能提一些有別於他虧損經驗的願景。

凌濤說，王義川也提到桃園捷運要與新北捷運接軌以疏散通勤人流，但相關的計劃不也正在規劃當中了嗎。王義川也指出青埔高鐵是桃園的門面，應規劃用於青年或育兒住宅區域，然而張善政市府在青埔特區早已著手多項社會住宅與托育建設，包括已完工或施工中的社宅基地、增設公托與幼兒園名額，並積極引入多功能公共設施，例如桃園市兒童美術館的落成，不僅提升青埔的育兒友善環境，也為城市文化發展提供新的亮點，很多計劃都在進行中，王義川不甚了解，還在空中樓閣。

凌濤也指出，王義川在受訪時提到民進黨要設立「首都防線」，才不會外溢，顯然他認為自己川流可以帶動民進黨全國選情，但賴清德會不會買單還打上一個很大的問號。他說先談市政不要談人選，但人選都不適合，談什麼市政。王義川真的要加油，這些內容不像準備好的參選人，但我還是幫他加油鼓勵，他來才有火花。

