桃園市長選戰 民進黨人選會是誰？ 凌濤預測是他

2026民進黨桃園市長人選，日前傳出立委王義川有望被徵召參戰，更設立青山總本部，但是總統府副祕書長何志偉早已在地方勤跑。國民黨桃園市議員凌濤表示，他希望王義川來選桃園市長，大家才可以看到桃園城市發展願景的火花跟攻防，大家才可做政策的辯論。

針對2026地方選舉，凌濤今(7日)在《觀點芹爆戰》節目中認為，取桃園就取天下，這是2022年告訴大家的，贏桃園就贏台灣。因為桃園未來6到7年人口數，有機會超過台北市。桃園是一個發展很快速的城市，過去鄭文燦當這麼久的桃園市長，國民黨派出最頂尖的張善政，把它拿回來了。張善政在這3年做得相當穩健，他是理工的個性，所以做事穩健，因此民進黨從鄭文燦之後，一直沒有派出可以經營的人。最近只聽到鄭文燦出來跟大家互動，可是子弟兵又出事，他又縮回去了。

凌濤接著表示，他希望王義川來選桃園市長，這樣的選戰，大家才可以看到桃園城市發展願景的火花跟攻防，大家才可做政策的辯論。他問了很多民進黨市議員，他們很多人希望藉由王義川的煽動力，把基本教義派催出來。

不過，凌濤點出，總統府副祕書長何志偉也有1、2個零星的議員支持，他們覺得何志偉家族是有資源的，他最近也在跑宮廟。但正國會的人則對王義川的出線很悲觀，他們現在也覺得是何志偉。

