桃園市長選戰 綠營傳有「大咖黑馬」？吳子嘉：張善政不一定會贏

民進黨籍的前桃園市長鄭文燦因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年。媒體人吳子嘉21日爆料稱，傳出鄭文燦要參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈。他認為，若鄭文燦真的代表民進黨參選桃園，國民黨籍的桃園市長張善政不一定會贏。

吳子嘉21日在《董事長開講》節目中表示，傳出鄭文燦要參選桃園市長這件事，是他今天透過個人的管道，知道鄭文燦最近跟黨政某高層見面，表達他想要參選桃園市長。鄭文燦現在被停權3年，總統賴清德一句話就能解掉，他就可以參選。而桃園市目前在民進黨選對會的規畫範圍之內，是屬於不用初選的區域，也就是徵召區。

吳子嘉指出，傳出文燦已經表態，他得到這個消息，有非常可靠的來源，這是政壇的震撼彈。麻煩來了，傳鄭文燦已跟高層透露這個消息。若鄭文燦真代表民進黨參選桃園，張善政不一定會贏。鄭文燦在桃園的基礎紮得很深，他雖涉貪汙罪，但是這會不會影響整個選票結構？不曉得。

吳子嘉點出，鄭文燦是一個好的選舉咖，鄭文燦若參選，有兩個可能性，第一個可能性，是代表民進黨。但他認為，民進黨要開放讓鄭文燦來代表參選的可能性，微乎其微，因為代表民進黨參選桃園市長這件事 ，決定的是兼任黨主席的總統賴清德 。當時把鄭文燦停權3年，現在若把他解開，讓他參選，這對賴清德來說，是打臉的動作，賴清德可說威信全無。因此他認為，鄭文燦代表民進黨參選這件事情，不太可能發生。

吳子嘉接著指出，第二個可能性，如果鄭文燦脫黨參選，因為民進黨黨籍對他意義不大，當然官司比較重要。他若是用無黨籍參選，當然不可能當選，可是他在桃園號召鄭文燦的系統，若整個動起來，那股力量，民進黨任何一個人去選桃園，都不可能當選，也就是成事不足、敗事有餘，絕對會讓桃園市選情掛掉。

吳子嘉甚至認為，至於政治效應，就是直接打臉賴清德。為什麼是這個時間點，鄭文燦提出這個事情，鄭文燦也知道民進黨快要徵召了。若他消息沒錯的話，民進黨是要徵召何志偉選桃園，所以鄭文燦若出手，還有另外一個效應，可阻擋何志偉徵召，這可能是他的一個消極目的。積極目的則是趁你病要你命，因為賴清德黨內不穩了，情況不好、民調也不好，就是跟你拚了。吳子嘉質疑，鄭文燦不是要選桃園市長，而是要替他的貪汙官司解套。

