桃園市青年局攜手18團隊閃耀 Meet Taipei 打造青年創業首選城市

亞洲規模最大的創新創業展會「二0二五 Meet Taipei創新創業嘉年華」二十日在台北花博爭艷館盛大登場。桃園市政府青年事務局持續推動智慧轉型與創新育成，今年打造「桃園館」，集結十八組具潛力的新創團隊，從AI應用、永續科技、教育科技到生活創新，全面呈現桃園在青年創業支持上的成果，並由青年局與教育局共同主辦、邀請專業團隊協助策展，以每日六隊輪展方式展現桃園蓬勃的創新能量。

首日亮點團隊之一「無聲科技股份有限公司」展示的「虛擬手語導引系統」已導入樂天桃園棒球場及桃捷A十九站，為聽障族群提供清晰友善的智慧導引服務，現場示範吸引眾多參觀者交流。另一焦點團隊「加加減減股份有限公司」則以「Coating as a Service」模式整合塗層材料、AI檢測與自動化技術，協助提升太陽能板發電效率並降低運維成本，相關技術已於多處電廠完成實場驗證，並規劃導入無人機塗裝拓展綠能應用市場。

桃園市政府青年事務局侯佳齡局長二十一日表示，青年是桃園未來競爭力的關鍵，Meet Taipei 是新創團隊展現硬實力、爭取市場鏈結與合作機會的重要舞台。青年局將持續強化一站式創業支持體系，從資金、場域、技術到市場提供最完整的創業後盾，協助團隊向國際接軌，推動桃園成為最具前瞻性的青年創業首選城市。

「桃園館」自十一月二十日至二十二日展出三日，依據不同應用場景規劃為 TO G（政府/公共服務）、TO B（企業端）與 TO C（消費端）三大面向，集中呈現桃園新創團隊於多元場域的技術實踐與創新成果。透過本次展會，青年局持續提升桃園新創能見度，促進產業媒合交流，並在AI、永續、教育與生活科技等領域深化創新布局，為桃園創新生態注入更強勁的成長動能。