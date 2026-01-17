桃園市龜山樂活運動館新建工程，打造優質全齡運動環境。(工務局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市政府為打造優質全民休閒運動環境，配合都市紋理發展，於龜山區規劃興建「樂活運動館」，本工程於一一三年九月開工，並於一一四年十月順利完成上梁儀式，目前主體建築結構已完成，現正進行建築內部及外部裝修作業，整體施工進度穩定推展中，預計於一一五年下半年竣工。

新工處十七日表示，「桃園市龜山樂活運動館新建工程」位於龜山區復興三路與文化二路口，基地面積約九千八百六十四平方公尺，規模為興建一棟地上三層及地下一層之運動館。核心設施包含游泳池、體適能中心、多功能教室及綜合球場等，以提供當地民眾完善的運動環境，培養全民運動習慣、增進國民健康福祉，使運動融入民眾日常生活，落實健康城市之願景。

「樂活運動館」一樓規劃游泳池、SPA池、冷熱水池、兒童游泳池、烤箱、蒸氣室、更衣淋浴間、廁所、販賣部、辦公室及服務台等；二樓為體適能中心；三樓為桌球教室、韻律教室、飛輪教室及綜合球場等；地下室規劃為停車場及機房，此外，一樓戶外空間另設有汽、機車停車位，連同地下室共提供七十三席汽車及八十席機車停放空間，工程總經費約七億六千八百一十萬元，其中運動部助約一億元，其餘由桃園市政府負擔。

本案建築物外觀採簡潔金屬浪板及立面造型設計，以多元友善、區域連結、鄰里活化及特色亮點為概念，規劃設置綜合球場及游泳池等，內部大挑空使用空間及共融式的空間設計，配合戶外綠地景觀整體規劃，創造出悠閒休憩綠地環境，打造親民優質運動場所，使不同族群民眾共同享樂。未來落成後，完善的運動設施，除服務一般民眾，亦可作為周邊學校之教學使用，培育運動人才及提升國人運動水準，提供民眾優質平價的運動環境。