桃園市「機關學校市場隨袋徵收」正式上路 垃圾減量成效顯著

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政七日上午主持市政會議時表示，市府自去（一一四）年十二月起試辦「機關學校市場」隨袋徵收，並於今（一一五）年一月一日正式實施，對象包含政府機關、高中職以下學校及公有市場。其中，試行的一個月期間，每日垃圾減量逾三十三公噸、減量幅度近百分之二十六，相當於減少四分之一垃圾量；資源回收量亦同步成長百分之二十五，顯示垃圾減量與循環利用相輔相成。

張善政肯定環保局在政策推動之初，積極與各界溝通，並參採學校反饋制定指引，依需求提供適宜的垃圾袋規格及數量，同時簡化相關作業流程，讓政策發揮最大效益。

張善政也提到，農曆春節將至，垃圾量預估將大幅增加，期勉環保局於關鍵期間持續應變，完善相關配套措施，確保隨袋徵收政策穩定推行，將桃園打造為更永續進步的城市。