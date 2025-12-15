桃園市「3區」12/20將停水10小時！ 影響逾3萬戶

台灣自來水公司第二區管理處的公告，桃園市將於12月20日上午5時至下午3時進行停水作業，總計影響時間長達10小時，預計將有3萬3019戶居民受到影響。此次停水的原因是為了提升供水穩定性和用水品質，進行「成功及五福加壓站高壓電氣設備檢驗及流量計汰換三合一工程」。

桃園市將於12月20日上午5時至下午3時進行停水作業，總計影響時間長達10小時，預計將有3萬3019戶居民受到影響。（資料示意圖／中天新聞）

停水將分為兩個階段，第一階段從上午8時至下午1時，影響桃園區的11里，包括三元里、三民里、大有里等地；第二階段則從上午5時持續到下午3時，涵蓋蘆竹區及龜山區的多個里。桃園市經發局提醒居民，為避免供水恢復後出現不穩定現象，應在停水前6小時完成儲水，並建議避免在停水前集中儲水，以免造成管線末端用戶無水可用。

此外，民眾在停水期間應關閉抽水機電源，並注意防火安全。若恢復供水後仍有缺水情況，居民可撥打自來水公司的24小時免付費服務專線1910尋求協助。

