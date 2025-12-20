桃園市114年度科學教育暨資優教育嘉年華登場

▲（圖／桃園市政府教育局提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

一年一度「桃園市114年度科學教育暨資優教育嘉年華」於12月20日在桃園藝文廣場熱鬧登場！今年以「科學串連AI、桃園FUN科學」為主題，運用淡彩與童趣線條打造主視覺，融合試管、火箭、AI機器人等象徵，呈現桃園科學教育的創新與活力，吸引眾多親子及教育團隊共襄盛舉。

▲（圖／桃園市政府教育局提供）

今年規劃86個科學特色攤位，主題涵蓋能量科普、AI科普、生活科普、邏輯科普及創客科普等五大領域，由桃園市國中小教師、學生與協力廠商共同設攤，將桃園教育在科學及資優教育推動的各項成果轉化為互動操作體驗活動，讓參與民眾及學生都能親近科學、享受科普。今年嘉年華更擴大邀請國立高雄師範大學特殊教育中心和中原大學特殊教育系的24位學生，辦理一系列的STEAM科技闖關活動，活動關卡包括虛擬實境（VR）、3D列印筆、行動顯微鏡和擴增實境（AR）等四大關卡帶領學生跨域學習，更針對身心障礙學生提供友善化操作、引導與多感官方式體驗，讓每位孩子都能自在探索，體現科學教育的普及與共融精神。

廣告 廣告

▲（圖／桃園市政府教育局提供）

桃園市市長張善政更親臨現場，表揚本市文昌國中學生蕭睿希參加2025年「第22屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」榮獲金牌獎的佳績，以及參與本市水火箭比賽及國小科學基本能力競賽的獲獎團隊，勉勵師生在實作與挑戰中持續精進。期盼透過科學教育的扎根，引導孩子掌握未來科技趨勢，培養能與世界接軌的能力，以科技改善生活、以創新擘劃未來，而今日嘉年華正是本市人才培育與教育能量的重要展現。

教育局表示，本年度科學教育以強化校際合作與創意教學為核心，鼓勵學校成立多元社群，促進教師在觀察、實作與教材開發上的專業成長，並協助各校形成具特色的科學與創造力課程，透過嘉年華整合全年度成果，亦肯定各校在教育現場的投入與付出。

▲（圖／桃園市政府教育局提供）

除了現場多元互動攤位，此次嘉年華特別串聯多元藝文展演，涵蓋音樂、舞蹈、國樂及原住民文化，展現桃園豐富的校園藝文實力。參與演出的隊伍包括南門國小舞蹈班、大成國小音樂班、新埔國小舞蹈班、福豐國中國樂班、龜山國中國樂團與原住民舞蹈社、新明國中管樂隊、西門國小音樂班及大園國小太鼓隊等，帶來連續不間斷的精彩演出，用藝術節奏為嘉年華增添活力與亮點。

此次嘉年華旨在提升親子共學互動，引導學生在闖關與實作中激發好奇心與創造力，並培養探索、協作與解決問題能力，同時強調學習機會均等，讓每位學生都能接觸到科學教育，進一步將科學融入生活，發掘自我潛力。