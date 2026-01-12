桃園市115學年國中資優生鑑定 今日起開放報名

桃園市教育局辦理國中學術性向暨創造能力資賦優異學生鑑定，即日起受理線上報名

為發掘具資優潛能的孩子，桃園市教育局辦理國民中學學術性向暨創造能力資賦優異學生鑑定，簡章已公告在桃園市教育局網站最新消息、資賦優異學生鑑定報名系統、資優教育資源中心及各國中小網頁。桃園市教育局說明，學術性向鑑定包含英語、數理及自然科學等3類，讓各類資優學生在開放性、獨立性較高的學習氛圍中，能專注發揮潛能，提供適性學習及適才發展。

桃園市教育局表示，就讀或設籍桃園市的公私立國小六年級學生，可申請桃園市115學年度國中學術性向暨創造能力資優鑑定，為避免家長舟車勞頓及奔波，家長可透過系統自行線上報名。鑑定分初選及複選測驗兩階段，初選測驗報名從即日起至1月19日，複選測驗報名時間為4月6日至4月11日。詳細內容請參考公告簡章，若有相關問題可洽承辦學校：英語類為八德國中；數理暨自然科學類為青溪國中；創造能力類為龍興國中。

桃園市教育局說明，學生通過鑑定後，可選擇就讀桃園市立國中普通班，由學校依既有資源提供各類型資優資源班教育服務；學校若未設有資優資源班，則由就讀學校依學生需求，運用校內外資源，或由資優教育資源中心協助學校團隊規劃資優方案課程及活動，強化資優學生情意輔導與各專業領域潛能發展。