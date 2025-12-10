桃園市115年度總預算案三讀通過 府會同心打造宜居桃園

桃園市一一五年度總預算案三讀通過，府會同心打造宜居桃園。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十日率市府團隊至桃園市議會第三屆第六次定期會列席備詢，桃園市一一五年度總預算案經桃園市議會二讀及三讀程序，完成審議。張善政表示，一一五年度預算秉持宏觀規劃與創新治理為核心理念，以交通建設為城市發展骨幹、以民生福祉為施政重心，除運用於籌設市立醫院，興辦生生喝鮮乳、幹線公車、桃小巴、帶狀皰疹疫苗補助等市民照顧項目外，並著重強化重大公共建設之資源配置，如軌道建設、道路闢建及養護，以及校舍整建等，因此一一五年度總預算資本支出較一一四年度增加八十三點六六億元，成長百分之二十二點五三。感謝桃園市議會邱奕勝議長、李曉鐘副議長及全體議員的支持並提供寶貴的意見，市府將持續秉持開源節流、穩健財政的精神，妥適運用通過之預算。

廣告 廣告

一一五年度預算編列重要公共建設項目包含，配合辦理全民運動會、運動場館及球場之興建及整建編列十億四千六百九十一萬元，桃園航空城建設編列一百二十五億三千五百二十四萬元，社會住宅編列八十三億四千六百一十九萬元，停車場、道路、人行道及通學廊道等工程編列三十六億七千六百三十五萬元，污水及雨水下水道系統等工程編列二十九億六馴二百零二萬元，桃園及中壢殯葬園區工程編列三億九千六百一十萬元，智慧桃園編列三億五千九百五十二萬元，市立美術館編列一億九千一百七十九萬元。

為完善交通運輸路網，捷運及鐵路地下化工程編列一百五十四億零七百一十一萬元，推動桃園市幹線公車、桃小巴路線新闢及轉型、市區公車二十公里免費、公共自行車六十分鐘免費及TPASS通勤月票等編列一百八十九億一千二百五十一萬元。

在強化教育建設及因應少子化對策方面，校舍興建及幼兒園工程編列五十六億四千九百零五萬元，國中小免費營養午餐、當季特色食材導入校園午餐、生生喝鮮乳編列二十六億一千九百三十八萬元；解決少子化措施部分，生育津貼、育兒津貼、托育補助、就學補助、五歲幼兒教育助學金、好孕專車、凍卵營養金等編列一一百一十三億四千七百零三萬元。

針對高齡者照顧措施，三節禮金、重陽敬老金、假牙、健保、敬老愛心卡、長照服務等補助編列七十四億六千九百四十二萬元；推動市民健康保障方面，市立醫院之興建、兒童發展篩檢及早期療育計畫、產後憂鬱心理諮商、肺癌篩檢、脊髓性肌肉萎縮症基因檢測、腸病毒七一型疫苗及帶狀皰疹疫苗補助等編列五億一千八百二十六萬元。