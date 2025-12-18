桃園市12/20特寵認養 鸚鵡、蛇及蜜袋鼯共14隻

（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市動保處20日將舉辦非犬貓特寵認養活動，包含鸚鵡、王蛇、球蟒、奶蛇及蜜袋鼯等共14隻動物開放認養，符合資格市民可在當天上午9時起至南昌動物保護教育園區辦理認養。

桃園市政府動物保護處收容民眾棄養或走失的非犬貓寵物，經公告無飼主領回後，會不定期舉辦認養活動，20日的活動是今年度最後一場。

桃園市動保處長王得吉表示，設籍桃園市並年滿18歲、具備飼養特殊寵物能力者，即可攜帶身分證及適當動物運輸籠前往認養，本次待認養動物包括玄鳳鸚鵡、小鸚鵡、金太陽鸚鵡、吸蜜鸚鵡、王蛇、球蟒、奶蛇、蜜袋鼯、鼠及兔等，共計14隻動物開放認養。

動保處提醒，欲認養者須現場參加飼養、照護特殊寵物等生命教育課程，此外，欲認養鼠、兔者，將採先行籠具及飼養環境審核；現場完成登記領養程序者，將另行通知飼主攜帶符合標準之籠舍至動保處領取動物。（編輯：方沛清）1141218