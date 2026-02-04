桃園市13公有市場特色福袋下殺5折 明午12點線上開賣

桃園市長張善政4日於桃園區新永和市場開箱各市場福袋，並發送福袋給攤商及採買民眾。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府經濟發展局今年串聯13個公有傳統市場，推出限5折特色福袋，總價800元下殺到399元，明(5)日中午12點於KKTIX線上開賣，數量有限，新永和市場40套，其餘各市場各30套，售完為止，民眾可至經發局臉書粉絲頁查詢，物超所值的福袋，預期一開賣就會秒殺。

桃園年貨大街桃園場桃園藝文園區將於2月6日、中壢場中壢銀河廣場於2月10日開賣，系列活動另串聯13個公有傳統市場，推出限量5折特色福袋及年節活動，市長張善政今於桃園區新永和市場開箱各市場福袋，並發送市府福袋給攤商及採買民眾。

廣告 廣告

新永和市場福袋主打日式綜合鍋物，搭配火鍋蔬菜組與活凍鮑魚；南門市場蜜汁肉條、甜鹹年糕及臘腸等傳統年味；東門市場貴妃牛腩、升級雙倍起司韓式年糕組合與生水餃；八德市場人氣甘蔗雞、滷味及日本進口水果飲品；大湳市場黑豬肉香腸、綜合堅果與過年必備時蔬包；大園市場推出開運時蔬包，搭配雞肉及牛、羊肉片，象徵新年好運與豐收。

另，中壢興國市場推出進口零嘴與鹹豬肉或紅燒肉，新明市場則是大白蝦與日本火鍋料；龍潭市場蒜頭、雞腿排、培根蔥捲與甘蔗雞；新屋第一市場全家福滷味大賞與香腸、客家米食禮包；楊梅市場年糕、發糕、熟土雞與小菜象徵團圓吉祥；大溪第一市場生雞與香腸方便民眾自行料理；平鎮忠貞市場雲南香腸、雞肉與冷凍白蝦，展現多元飲食文化。

經發局長張誠表示，市府同時於各公有市場推出年節妝點打卡抽獎活動，民眾於市場消費即可獲得限量紅包袋，桃園年貨大街展售會即將於桃園、中壢雙主場開賣，提供民眾更多元的年節採買選擇。

桃園市長張善政4日於桃園區新永和市場開箱各市場福袋，並發送福袋給攤商及採買民眾。(記者鄭淑婷攝)

桃園市13個公有傳統市場福袋各具特色。(記者鄭淑婷攝)

桃園市13個公有傳統市場福袋各具特色。(記者鄭淑婷攝)

桃園市13個公有傳統市場福袋各具特色。(記者鄭淑婷攝)

桃園市13個公有傳統市場福袋各具特色。(記者鄭淑婷攝)

桃園市長張善政4日到桃園區新永和市場，發送福袋給攤商及採買民眾。(記者鄭淑婷攝)

桃園市長張善政4日到桃園區新永和市場，發送福袋給攤商及採買民眾。(記者鄭淑婷攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

軍公教要發年終了！ 2/6入帳 平均2.5個月

一中商圈年貨大街封街17天 春節逛街攻略看過來

年貨大街無菸範圍擴大！民怨「吸菸區」太遠 蔣萬安這麼說

好天氣到週五！冷氣團來襲 週末下探9度

