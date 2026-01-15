桃園市A8桃園智慧產業加速器招募啟動 聚焦三大產業轉型

企業響應由左至右研華蔡國彥協理、金運科技朱培基副理、大樹醫藥陳建宇投資長、青年局侯佳齡局長、神達數位秦志南總經理特助、達盈管顧滕曉峯投資副總、安思創扶薛舜益加速器總監、穎華科技陳信元研發副總、聯新加速器蘇志偉經理





桃園市政府青年事務局(下稱青年局)於15日舉辦「A8桃園智慧產業加速器」招募說明會。A8加速器基地以「AI 數位轉型」為發展核心，聚焦於「智慧製造」、「智慧醫療」及「綠色科技」三大領域，持續打造企業與新創的交流平台，攜手桃園在地企業與新創共同加速產業升級與數位轉型，為新創提供接軌市場與商務拓展的機會，讓桃園創業生態圈注入創意、創新、創造、創價及創業的五創新動力，實現產業共贏發展。

青年局轄下青創基地及加速器近3年已輔導超過300組青創團隊，累計取得超過3億元創業資金，逐步建立完善的青創生態圈，打造一條龍式的創業輔導服務。從青創資源中心的基礎諮詢開始，延伸至各主題青創基地的育成，協助新創團隊穩健成長，最終進入加速器基地，加速成熟團隊的商務拓展。

桃園市政府青年事務侯佳齡局長表示，自張善政市長上任以來，市府逐步落實新創政策，青年局長期與產官學研夥伴攜手合作，推動青年創業基地、創新競賽及國際鏈結計畫，透過跨域合作，協助具潛力的新創團隊找到實證場域、企業導師與資金等關鍵資源。桃園市政府期盼成為新創最堅強的後盾，讓創新能量持續累積、打造桃園成為新創發展的最佳基地，也期待更多優秀團隊選擇在桃園落地、在桃園發光。

青年局侯佳齡局長為招募說明會致詞。

A8加速器基地去（114）年已成功輔導13組新創團隊，與研華、盛弘醫藥、復盛應用科技、濾能等上市櫃及在地企業進行場域驗證，透過企業導師與陪跑機制，協助團隊完成技術與商業可行性驗證。期間亦陪伴團隊達成多項重要成果，包括賦語科技（Bytelingo）完成2,500萬元天使輪募資；摩絡人工智慧（Morale AI）加入國際加速器Plug and Play，並與市府團隊共同前往美國參與P P 2025矽谷夏季高峰會；介觀生醫（mesoViewCo., Ltd.）則於2025 Meet Taipei創新創業嘉年華「Meet Neo Star Demo Show」中榮獲貳獎，並取得相關行銷資源。

A8加速器基地今年度邀請諦觀策略顧問有限公司、悅智加速器、工研院生醫所及群創知識科技股份有限公司等單位加入，期望串聯更多創業資源，加速企業與新創的驗證合作。透過企業需求盤點、合作模式設計、場域驗證及成果回饋等機制，協助新創精準媒合企業需求，促成實質合作。同時也將持續與桃園市智慧產業學院橫向合作，整合市府各局處資源，協助新創技術與服務導入桃園在地產業應用，為桃園創造新的產業價值與競爭力。

A8加速器透過企業媒合、場域驗證及後續商務合作機制，推動產業群聚效應，誠摯邀請具潛力的新創團隊踴躍報名參與，報名截止至115年1月29日。報名連結：https://reurl.cc/Ebbzyn ）。更多相關資訊，請關注桃園市政府青年事務局官網（https://youth.tycg.gov.tw/）及桃園青創事(https://www.facebook.com/taoyuanyouthcan/?locale=zh_TW)



介紹加速器協助企業轉型目標與重點。

