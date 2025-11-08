桃園平鎮中豐路橋上休旅車數度偏移 先撞防撞桿再撞對向轎車

〔記者周敏鴻／桃園報導〕徐姓男子今天凌晨近1點駕駛休旅車行經桃園市平鎮區中豐路橋時，疑因精神不濟數度偏移車道，最終與對向陳姓男子駕駛的轎車發生碰撞，還好兩人都僅輕傷；目擊民眾將過程影片PO網，可以看到徐男開車上中豐路橋後，多次偏移車道，2度碰撞防撞桿、後方車輛鳴喇叭提醒，仍無法阻止徐男持續開車前進而發生事故。

平鎮警方表示，中豐路橋僅有雙向各1車道，徐男(22歲)駕車偏移車道到對向，致對向的陳男(51歲)駕駛轎車前進過程中無處可閃避，2車的車頭猛力碰撞後，徐男駕駛的休旅車還持續前進數公尺，才停了下來；還好徐男、陳男都僅有輕微的擦挫傷，警方對2人進行酒測、酒測值都是0，徐男告知警方他是一時恍神才肇禍，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

