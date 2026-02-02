平鎮DIY材料行推薦首選！家用修繕工具與膠類材料應有盡有（示意圖/Medick Marketing Ltd.提供）

桃園五金行首選 建築材料、電動工具全方位基地

走進桃園工具材料店力鋒五金，就像置身於建築五金與電動工具的寶庫一般。超過兩百坪的賣場空間，不僅陳列整齊、秩序井然，更蘊含著一段延綿四十年的品牌精神。這家平鎮五金行的歷史，可追溯至民國66年至69年間，創辦人白手起家的奮鬥打拚史。

桃園裝修五金工具推薦，最完整的商品陳列讓你目不暇給（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

老字號北部五金品牌的傳承 對力道與效率的追求



桃園電動工具行力鋒的名字，取其「工具如鋒刃般銳利可靠」之意，不只是代表工具品質，更傳遞出做事講求「力道與效率」的精神。如今，由第二代接手的經營者回憶：「從小就在店裡摸工具，看爸爸做生意，我的童年就是在五金裡長大的。」



五金工具網購推薦 從傳統五金行搭上電商新趨勢



排行家中老四的他，在2006年正式接手經營這間平鎮建築五金行後，馬上便面臨傳統產業的轉型壓力。為了不辜負桃園五金老字號的招牌，他以EZ購為名進軍電商，並積極拓展品項、優化門市陳列，讓這家平鎮五金材料店在科技時代依然保持活力與競爭力。

桃園鋰電起子機哪裡買？人氣國際品牌到貨【力鋒】（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

平鎮電動工具維修、教學 打造五金知識平台



「我們希望力鋒被記住的，是一種『誠懇且實用』的價值。」經營者表示，電動工具的使用充滿風險，一個操作不當便可能導致嚴重的後果，也因此，他成立平鎮工具維修部門，並拍攝教學影片，就是希望讓工具使用知識更普及，減少不當使用帶來的浪費與風險，成為台灣五金工具界的「知識型平台」。

桃園水電工具推薦！知名品牌電動工具都在【力鋒五金】（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從傳統建築五金行到電動工具電商 生生不息的台灣五金傳奇

在二代經營者穩健的耕耘下，平鎮電動工具行力鋒五金突破桃園五金工具店的產業困境，逐步拓展至現代化經營與全台配送五金電商的代表。未來，他們也正在規劃跨縣市開設DIY概念店，以及打造整合選購、教學與維修的線上平台，讓這份傳承兩代的職人工匠精神，在台灣繼續發光發熱。



無論是正在尋找適合的電動工具、計畫進行居家DIY修繕，或是需要值得信賴的建材採購來源，力鋒五金的經驗與規模，或許正是桃園五金行中的不二之選。



常見問題 FAQ



Q1：力鋒五金主要提供哪些類型的商品？是否包含建築相關用品？

A1：力鋒五金的產品線相當多元，涵蓋建築材料、水電配件、裝潢零件、電動工具與園藝用品等，滿足專業工班與DIY修繕需求。不論是電動起子機、矽利康膠槍，或是工地用安全帽，均可於門市一次購足。



Q2：若客戶對工具選擇沒有經驗，是否能獲得建議或諮詢？

A2：是的，力鋒五金以「專業工具建議」為服務核心，門市人員會依使用目的提供適合的工具選項，協助顧客避免錯誤採購。這對初學者或非專業用戶尤其重要，特別是在選擇鋰電工具、木工工具等項目上。



Q3：力鋒是否有提供五金工具的維修或售後服務？

A3：力鋒五金設有自家工具維修部門，針對常見的電動工具耗損提供維修與零件更換服務。這樣的售後支援讓顧客能長期使用高品質工具，也減少因故障而產生的資源浪費。



Q4：非桃園地區的客戶是否能透過線上平台購買商品？

A4：可以。力鋒五金早已導入EZ購線上平台，支援跨區配送與線上查詢商品資訊。顧客可透過網站或LINE客服取得報價與下單，讓專業五金行的服務延伸至全台。



