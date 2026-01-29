桃園平鎮區婦幼活動中心明舉辦徵才活動

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「職涯攜手‧一鹿相伴」現場徵才活動明天(30日)下午1點到3點半，將在桃園市平鎮區婦幼活動中心舉辦，桃園市政府就業職訓服務處表示，現場徵才活動將由25家廠商，提供1100個以上職缺，是失、待業或想工作的民眾在農曆春節前找到理想工作的好機會。

就職處表示，參與現場徵才活動的廠商包括微笑單車、統一超商、太平洋電線電纜、和沁居家長照、桃園客運等，提供包括工程師、技術員、客服人員、站務員、行政助理、居服員、護理師等多元領域職缺；為了鼓勵求職朋友踴躍參加，現場完成面試的民眾，將可獲贈小禮品，送完為止，相關資訊可洽詢「桃園市工作職缺地圖」(https://jobmap.tycg.gov.tw/event-info.aspx?id=21971)。

