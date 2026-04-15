白沙屯媽祖進香現場實況、目前位置、路線一次看
桃園平鎮國中畢旅變調 59學生疑食物中毒
桃園市平鎮國中參加畢業旅行之學生，於昨(14)日晚間在劍湖山渡假大飯店用餐後，陸續有學生發生嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀。校方接獲反應啟動緊急應變機制，由隨行主管及師長陪同59位學生就醫治療。根據醫院初步診斷，受影響學生多數為急性腸胃炎，目前除留置成大附設醫院30位學生仍在觀察外，目前已返回飯店的學生體力漸恢復，並開始正常進食。飯店已安排專屬休息區供不適之學生休養。
教育局表示，為釐清事件原因，校方及相關單位已配合當地衛生局進行檢體採樣化驗，教育局將持續追蹤化驗結果，若後續證實為廠商衛生缺失所致，將請相關單位依法嚴懲，並協助學校依合約進行求償事宜。
教育局提到，校方評估學生身體狀況後，預計於今日下午1時40分返回學校桃園，車上將由導師與校方醫護人員持續觀測學生健康狀態，教育局並已指示學校持續追蹤學生健康狀況。
教育局強調，學生的健康與安全是校外教學的首要考量，教育局全程掌握後續發展，並要求所有學校在辦理相關活動時，務必嚴格督導餐飲環境衛生，守護學生受教權與健康權。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
桃園某國中畢旅爆食物中毒「20多名學生送急診」 劍湖山證實：衛生單位調查中
畢業季又即將到來，不少學校開始辦畢業旅行，不過桃園某國中畢業旅行今（15日）爆出食物中毒事件，學生第3天到劍湖山樂園遊玩期間，有多名學生疑似吃完園內餐廳後，出現食物中毒症狀，目前已緊急送醫救治。
疑劍湖山食物中毒菜色曝光！平鎮國中畢旅70師生嘔吐腹瀉
桃園市立平鎮國中八年級學生戶外教學期間，於劍湖山渡假大飯店用餐後發生集體腸胃不適事件，共有69名學生及一名教職員就醫，劍湖山表示將會全力配合調查。校方表示，患者經過治療已有好轉，預計當日晚間返回桃園。然而，當時引發多位師生身體不適的菜單也曝光了！
劍湖山畢旅驚傳食物中毒！70名師生就醫 雲縣衛生局採檢送驗
[Newtalk新聞] 桃園平鎮國中舉辦畢業旅行，14日入住劍湖山度假大飯店，當晚於飯店用餐後，陸續傳出有學生發生嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，根據雲林縣衛生局統計，總計69名學生、1名老師分別到醫院與診所治療，30位學生仍在成大附設醫院住院觀察，校方及相關單位已配合當地衛生局進行檢體採樣化驗中。 雲林縣衛生局指出，桃園平鎮國中約600名師生搭遊覽車南下，中午先在南投某餐廳用餐，下午入住劍湖山渡假大飯店，晚上也在飯店用餐，今日凌晨陸續有學生出現嘔吐、腹瀉等症狀，分別送往古坑鄉2家診所及成大斗六分院就醫，衛生局也派員採集檢體送驗，以釐清可能原因。 成大醫院斗六分院指出，到院急診的40名學生中多有腹痛、噁心、嘔吐等症狀，少部分還有腹瀉情形，初步診斷為腸胃炎，而師生昨晚的菜單也曝光，包括蒜泥白肉貴妃鮑沙拉、梅乾扣肉、珍珠丸子燒、胡椒雞腿排、紅豆麻糬燒、炸豬排、蔥絲蒸魚片、爆炒田園綠時蔬、古坑鮮筍燉雞湯等。 飯店方指出，第一時間發現疑似食物中毒問題後，立刻主動通報雲林縣衛生局，衛生局馬上派員到飯店進行食材採樣，所有東西都有檢體留存，也有採集學生檢體帶回檢驗，約兩個禮拜後檢驗報告才會出爐，後續會跟旅
7爐齊烤香腸！彰化志工「連41年辦桌餵飽8千人」
白沙屯媽祖進香第二日，率領46萬名香燈腳，從台中跨進彰化！「粉紅超跑」放慢腳步，半路聽見國小孩童用台語呼喚，忍不住停下、轉向飆車，往校門口衝過去；還有一群襁褓中的嫩嬰，被爸媽推著、踏上進香之路，宛如可愛的嬰兒大軍一路隨行！剛走過乳癌手術低潮的藝人許維恩，今（2026）年也化身志工發水，體驗鑽轎腳的震撼。
平鎮國中雲林畢旅 59人餐後不適送醫30人留院
（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市政府教育局今天說，桃園市立平鎮國中畢旅期間，昨晚在雲林縣劍湖山渡假大飯店用餐後有59名學生嘔吐、腹瀉身體不適，目前有30名學生留置觀察，若因廠商缺失將究責求償。
移民署攜手聖多福天主堂加強宣導移工反詐意識 (圖)
移民署15日表示，北區事務大隊台北市服務站近日特別至聖多福天主堂進行反詐騙宣導，提醒移工保護自身權益，避免落入詐騙陷阱。
快訊／又傳食物中毒事件！劍湖山畢旅園區內用餐 20多名學生送急診
又傳出食物中毒事件！桃園某國中畢業旅行前往位於雲林縣古坑的「劍湖山樂園」，期間有多名學生在園區內餐廳用餐，不久後卻出現食物中毒症狀，目前已緊急送醫治療中。對此劍湖山回應，今日約有600名學生入園，目前已接獲20多人出現不適，已經送醫，稍早衛生單位已將將檢體帶回進一步調查，釐清來源。
楊子儀化身黑道殺手卻吃癟 邱凱偉《農曆三月二十三》挑戰跨時代宗師
該片演員陣容包含楊子儀、吳政勳、邱凱偉（Darren）、方琦、梁佑南、蔡阿炮、顏邦智等演員皆出席盛會。本片劇情充滿奇幻與前世今生的色彩，故事背景橫跨了1915年、1955年與2025年三個不同的時代。電影中楊子儀挑戰演出黑道殺手「黑豬」，他笑稱自己「要殺誰都可以」，卻唯獨...
衝撞! 高雄小黃"架拐子"撞倒騎士 台南駕駛暴衝人行道
南部中心／陳姵妡、謝耀德 高雄報導高雄左營，竟發生計程車撞人就跑的狀況，當時一台小黃打算右轉，疑似沒抓好跟機車的距離，以"架拐子"方式，把機車騎士給撞倒，就揚長而去。而台南也發生連環撞事故，一名女駕駛開車恍神，居然往路邊人行道暴衝，一口氣撞倒15台機車，還差點波及一名路人，幸好無人傷亡。台南發生連環撞事故，一名女駕駛開車恍神，居然往路邊人行道暴衝，一口氣撞倒15台機車。（圖／民視新聞）一名男子，在店門口講電話，瞬間被嚇到跳起來。監視器畫面可以看到，店門口的機車，被一台忽然衝進來的轎車，整排掃倒，撞擊當下，不只目擊民眾跳起來，連車子都跳了一下，整排機車宛如保齡球般被掃倒。目擊民眾：「前面其實有一台車，他們有擦撞啦，然後才失控撞上去，很多人的車都壞了，啊是人沒受傷啦，是都還好。」目擊民眾：「我就聽到砰一聲，就撞往機車那邊過去，我是不知道啦，反正就是蠻快的啦，啊就衝過來從那邊撞進去。」安全帽四處噴飛，瞬間煙塵四起，當時在場的男子，親眼目睹車撞過來，嚇到連退好幾步，幸好有變電箱跟電線桿擋住，沒有直接撞上。案發後，機車倒一地，肇事車卡住，民眾全衝出來查看。南市警善化分局交通分隊長施光哲：「經查為駕駛因恍神操作不慎，撞擊路旁停放車輛15台，現場無人員受傷。」原來這名女駕駛，因為恍神，直接往人行道暴衝，幸好路人閃得快，現場無人員傷亡。一輛小黃從中線切往外線，打算右轉，疑似沒有抓好轉的角度，竟然直接用"架拐子"的方式，把機車騎士給撞倒。（圖／民視新聞）不過高雄這名騎士，就沒這麼幸運了。當時女騎士直行，一台小黃從中線切往外線，打算右轉，疑似沒有抓好轉的角度，竟然直接用"架拐子"的方式，把機車騎士給撞倒，沒想到計程車駕駛，居然直接揚長而去。高市警左營派出所長楊智琄：「因車禍致身體多處擦挫傷，警方已掌握涉案車輛，將通知駕駛到案說明，全案依規定製單舉發，並依肇事逃逸案偵辦。」到底多趕時間，擦撞後竟直接離開，現在警方以車追人，將通知計程車車主到案說明，要依法究責。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：衝撞！台南駕駛暴衝人行道掃１５機車 高雄小黃「架拐子」撞倒騎士直接離開 更多民視新聞報導驚險瞬間! 板橋「台電人孔蓋爆炸」 白蟻咬破電纜線釀禍國1三重交流道車禍！車輛翻覆釀2傷 現場嚴重塞車桃園嚴重車禍！聯結車緊貼機車 女騎士遭撞飛身亡
主婦頻忘瑣事非正常老化 錯過防失智關鍵10年
（中央社記者曾以寧台北15日電）1名67歲的家庭主婦開始頻繁忘記瑣事，家人以為是正常老化，沒想到10年後，腦部影像顯示大腦已顯著萎縮。醫師表示，等失智影響生活才就醫，神經網絡損傷恐，已難挽回。
劍湖山飯店爆疑似食物中毒案 桃園平鎮國中畢旅70人不適送醫
桃園市立平鎮國中畢業旅行入住雲林縣劍湖山飯店，用餐後卻出現食物中毒症狀，多名學生出現不舒服症狀緊急送醫救治。桃園市政府教育局15日表示，學生們14日晚間在劍湖山渡假大飯店用餐後，陸續發生嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀。校方接獲反應啟動緊急應變機制，由隨行主管及師長陪同69位學生及1位老師，共計70人就醫治療。教育局副局長賴銀奎表示，根據醫院初步診斷，受影響學生多數為急性腸胃炎，目前除留置成大附設醫院30位學生仍在觀察外，返回飯店的學生體力漸恢復，並開始正常進食。飯店已安排專屬休息區供不適之學生休養。為釐清事件原因，校方及相關單位已配合當地衛生局進行檢體採樣化驗，教育局將持續追蹤化驗結果，若後續證實為廠商衛生缺失所致，將請相關單位依法嚴懲，並協助學校依合約進行求償事宜。校方評估學生身體狀況後，預計於今日下午1時40分返回學校桃園，車上將由導師與校方醫護人員持續觀測學生健康狀態，教育局並已指示學校持續追蹤學生健康狀況。教育局表示，一般學生分乘21輛車，預計5:30~6:00返校。從成大醫院雲林斗六分院有1輛車返校，26名學生，下午3:33分出發，預計6:00~6:30分到校。教育局強調，學生的健
畢旅入住劍湖山飯店用餐！70師生「集體上吐下瀉」 雲衛局採樣送驗
桃園市平鎮國中畢旅，師生1 日入住雲林劍湖山渡假大飯店並於宴會廳用餐，不料今（15日）凌晨起，陸續有師生出現嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀。根據雲林縣衛生局統計，受影響人數達70人，目前已緊急採集環境與人體檢體送驗，釐清是否為食安問題或諾羅病毒感染。
快訊／劍湖山爆食物中毒！平鎮國中畢旅「園區吃晚餐」59人吐瀉 現況曝
桃園市某國中前往「劍湖山樂園」畢業旅行，平鎮國中昨（14日）晚間在劍湖山渡假大飯店用餐後，陸續有學生發生嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀。校方接獲反應啟動緊急應變機制，由隨行主管及師長陪同59位學生就醫治療，目前仍有30人留院觀察。
成大大三生遭左轉車撞飛身亡 校方追頒畢業證書
成功大學台文系年僅22歲的莊姓大三生車禍不幸身亡，消息傳回校園，師生聞訊無不震驚與哀痛。成功大學副校長李俊璋今天（15日）說，校方將全力協助家屬處理後續事宜，包括申請相關理賠，提前將畢業證書送到靈堂，表達追思與不捨。李俊璋指出，校方除了協助申請急難救助金及平安保險理賠之外，系上也將協助辦理畢業證書，
國教盟：性平法造成校園集體焦慮 3大方向修法
（中央社記者陳至中台北15日電）立法院研修性別平等教育法，國教盟說，現行規範造成校園集體焦慮，包括邊界模糊、程序傷人及教育缺位，調查單位承載過度；呼籲修法3大方向為定義釐清、案件分流及回歸教育。
平鎮國中畢旅70師生嘔吐腹瀉！疑食物中毒菜色曝光 劍湖山飯店回應了
雲林縣政府今天（15日）表示，衛生局於上午9時44分接獲劍湖山渡假飯店通報，有學生團體於昨日下午入園進行戶外教學，並於晚間在飯店1樓宴會廳用餐後，於今日凌晨1時至2時間，陸續出現身體不適情形。根據統計，本案團體共計632人（學生581人、師長26人、工作人員25人），其中7...
教育部推台灣台語認證考試7月登場 19歲以下免費報名
教育部推動台語文化，7月將舉辦台灣台語認證考試，即日起至5月8日開放報名，不限國籍跟年齡，只要對台灣台語有興趣，可上網報名參加，每人報名費250元，19歲以下免報名費，考試當天完成所有測驗項目（聽、說、讀、寫4項），就能獲得獎勵品1份。
台灣戲曲學院爆疑似食物中毒！37生送醫 校方道歉
台灣戲曲學院爆發疑似食物中毒事件，校方今天回應，已啟動包括醫療協助與家長聯繫、落實法定通報與配合疫調、預防性停餐與全面環境清消、強化衛生管理與衛教宣導等4項緊急應變機制，未來將依據調查結果檢討相關機制並適時對外說明。對於疑似食物中毒事件，校方今天發聲明表示，對受影響之學生、家長及社會各界的關心致上誠
內壢上野烤肉飯道歉！疑似「馬鈴薯沙拉」引發食安事件 受害人數增至61人
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導桃園內壢一間烤肉飯店近日傳出疑似食物中毒事件。根據桃園衛生局公布最新統計，截至今（14）日，已有61人出現腸胃不適等症...
左營戶政化身快遞高手 將首張身分證直送校園
為協助轄區內年滿十四歲國中應屆畢業生初領國民身分證，左營戶政事務所特別派員化身快遞高手，啟動身分證校園一站式服務，讓學生免請假、家長免奔波，在校即可完成申辦程序，既省時又便利。(見圖)左營戶政事務所今(十五)日說明，開學後學生會考在即，難免有沈重課業壓力，為讓學生安心準備課業，自三月五日至四月十四日，該所陸續安排專業同仁前往轄區內左營、立德、大義、龍華、福山、文府國中等六所學校，受理國三生初領國民身分證作業，為年輕學子打造專屬的領證服務，使學生免跑戶政事務所就能拿到人生第一張身分證，邁向人生重要的里程碑，這項貼心的便民服務措施，深獲家長及學生們的肯定。左營戶政事務所主任李建興表示，藉由到校受理國民身分證服務，除了可提升戶所的行政效率外，也讓學生享有申辦便利性，更貼近民眾的 ...