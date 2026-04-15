桃園平鎮國中畢旅變調 59學生疑食物中毒

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桃園市平鎮國中參加畢業旅行之學生，在劍湖山渡假大飯店用餐後，陸續有學生發生嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀。示意圖：截自freepik

桃園市平鎮國中參加畢業旅行之學生，於昨(14)日晚間在劍湖山渡假大飯店用餐後，陸續有學生發生嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀。校方接獲反應啟動緊急應變機制，由隨行主管及師長陪同59位學生就醫治療。根據醫院初步診斷，受影響學生多數為急性腸胃炎，目前除留置成大附設醫院30位學生仍在觀察外，目前已返回飯店的學生體力漸恢復，並開始正常進食。飯店已安排專屬休息區供不適之學生休養。

教育局表示，為釐清事件原因，校方及相關單位已配合當地衛生局進行檢體採樣化驗，教育局將持續追蹤化驗結果，若後續證實為廠商衛生缺失所致，將請相關單位依法嚴懲，並協助學校依合約進行求償事宜。

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教育局提到，校方評估學生身體狀況後，預計於今日下午1時40分返回學校桃園，車上將由導師與校方醫護人員持續觀測學生健康狀態，教育局並已指示學校持續追蹤學生健康狀況。

教育局強調，學生的健康與安全是校外教學的首要考量，教育局全程掌握後續發展，並要求所有學校在辦理相關活動時，務必嚴格督導餐飲環境衛生，守護學生受教權與健康權。

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