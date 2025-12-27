桃園平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程 預計明年下半年完工

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府斥資8億1800餘萬元推動「平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程」，規劃地上6層的辦公棟、地上4層的社福館棟，預計明年下半年可完工，市府新建工程處表示，工程以「高齡友善」為核心設計理念，已獲選為今年度市府公共工程高齡友善設計獎的佳作。

新建工程位於平鎮區大興街、上海路120巷路口，去年3月間開工後，已完成主結構體，目前進度為內部、外部裝修，明年下半年可完工；工程規劃地下2層、地上6層的辦公棟與地上4層的社福館棟，兼顧洽公與社福使用需求，其中辦公棟的地下2層都規劃為停車場，將設置汽車停車位139席、機車停車位30席，提供完善停車機能。

廣告 廣告

新工處指出，平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓完工後，可打造兼具行政服務與社會福利機能的複合式公共空間，有效改善平鎮地政事務所、戶政事務所、地方稅務局目前辦公空間不足的問題，提供民眾優質的洽公與生活環境。

平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程以「高齡友善」為設計理念，規劃無障礙動線全區貫通、完善的安全防護設施、營造舒適休憩空間、設置便利設施、使用永續建材與維護設計、社區融合與生態延續等6大亮點，其中「營造舒適休憩空間」部分，在戶外設置林蔭步道、風雨走廊、座椅，盼讓民眾安靜舒適地休憩；「社區融合與生態延續」部分，則規劃中央廣場與林蔭步道串聯周邊生活場域，延續綠意以促進人與自然共融。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄這個「五叉路口」好複雜 道工處:改好了

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

跨年、元旦天氣曝！氣象專家：下波冷氣團恐達寒流等級

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

