桃園平鎮寒冬送暖高麗菜義賣 2000顆20分鐘售完

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市信義獅子會與晨瑋環保工程有限公司主辦、桃園市議員王珮毓與平鎮三崇宮協辦的「寒冬送暖高麗菜義賣活動」，上午在桃園市平鎮區三崇宮前廣場舉辦，2000顆高麗菜、每顆10元，短短20分鐘就銷售一空，不僅幫菜農分擔銷售壓力，也能幫助弱勢族群讓她們感受社會的溫暖。

信義獅子會會長黃鳳林說，農曆春節將屆，希望透過公益行動讓獅子會的愛心，能散播到社會各個角落，並發揮拋磚引玉的力量，帶動更多善心民眾共同關懷弱勢族群。

王珮毓說，近來高麗菜盛產，菜農面對極大的銷售壓力，透過活動寒冬送暖外，也盼用實際行動來支持辛苦的菜農。

