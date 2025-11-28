桃園平鎮山峰市地重劃爆弊案！多人投資千萬遭坑殺 涉貪前市長葉步來收錢潛逃

【記者張沛森／桃園報導】因貪汙罪判刑15年卻棄保潛逃的前桃園縣平鎮市長葉步來，2012年與地方葉氏家族主導的桃園市平鎮區山峰市地重劃案已在今年10月辦理配地作業，卻爆出葉氏家族藉市地重劃坑殺投資人的詐騙弊案。一名邱姓男子投資1200萬元不僅拿不到地，如今這筆巨款亦石沉大海，他已委託律師具狀控告提吿葉步來等4人涉犯詐欺取財罪嫌，並要求還給他一個公道。

邱姓民眾投訴指出，2012年10月間，當時的桃園縣政府地政局核定由前桃園縣平鎮市長葉步來主導、承辦人為李秋蓉（前縣議員、已故），並由葉步來兒子掛名負責人的昇詠建設公司負責開發的「平鎮區山峰市地籌備會」，同年11月他透過友人與葉步來等人簽訂開發契約書，約定給付1,200萬元，可取得開發完成後（住宅區建地）抵費地200坪。

2014年1月，葉步來因在1996年擔任縣議員時，利用平鎮市垃圾風暴，從中向廠商索賄，轉任市長後更向對方要求插乾股，藉此收受不法利益1200萬元，最高法院依貪汙罪判刑15年定讞，且因未到案執行，為桃園地檢署發布通緝；而他擔心1200萬元投資款血本無歸，找到葉步來，並由葉步來的弟弟及兒子背書，在民間公證人及律師見證下簽立公證書，確認該筆投資款，並備註重劃區如重劃未通過，以投資金額返還，並補貼銀行利息。

邱姓民眾指出，平鎮區山峰市地重劃會獲准成立進行開發後，他卻發現自己未在地主名單內，不僅無法配地，1200萬元的投資款也因為葉步來遭通緝、對方不認帳，根本要不回來，雖曾委託律師發函追討，卻也不了了之，直到找到鷹騰法律事所律師林鈺雄、莊明達追查，才知道遭到葉氏家族的坑騙。

林鈺雄、莊明達律師指出，2015年6月17日籌備會以重劃會名義出具重劃計畫書；同年8月13日重劃會召開第一次會員大會，選出理事李秋蓉，以及葉步來的兒子擔任監事，隨後召開理監事會議，由李秋蓉擔任理事長。

2015年12月11日，召開重劃會第二次理監事會議，授權理事長李秋蓉尋覓專案公司、合約內容授權理事長簽定、重劃經費舉措委由開發商全權辦理，最後並擇定由當時擔任該次會議記錄的葉步來之侄女，在同年6月16日成立僅半年的建設公司負責開發。

律師團指出，重劃會主張此為簽訂投資之籌備會為葉步來個人行為，與重劃會無關，但依契約所載重劃範圍與重劃會重劃範圍完全相同；且葉步來的兒子擔任多屆的重劃會監事及候補監事，最後並由葉步來侄女擔任負責人的建設公司來開發，可見該市地重劃係由葉氏家族主導。

投訴人指出，如今山峰市地重劃案已辦理配地作業，重劃範圍與重劃會、甚至於籌備會重劃範圍完全相同，明年初可辦理土地登記及點交作業，而他投資的1200萬元石沉大海，且同他類似遭遇者不下10人，質疑這是一件家族聯合詐騙的土地開發弊案，他已委託律師具狀控告提吿葉步來等4人涉犯詐欺取財罪嫌，並要求還給他一個公道。

桃園市府地政局表示，山峰市地重劃案開發面積約87公頃，重劃區土地所有人約1300人，並在今年9至10月辦理土地分配公告，預計明年初可辦理土地登記及點交作業。地政局今年7月間曾接獲邱姓民眾陳情，但因其簽訂合約屬於「私約」，地政局事先不知情，目前已責由重劃會協調解決，地政局將監督後續處理情形。

投訴人另請律師公證，葉步來的弟弟和兒子背書，確認投資1200萬元。張沛森攝

另依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第18條規定，籌備會、重劃會如有違反法令、擅自變更經直轄市或縣（市）主管機關核定之重劃計畫書或廢弛重劃業務者，直轄市或縣（市）主管機關應予警告或撤銷其決議。情節重大者，得命其整理，必要時得解散之。

地政局指出，按獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第18條所謂違反法令，係指違反市地重劃相關法令而言，因邱男非重劃區內土地所有權人，所陳情契約爭議屬私人債權契約，尚非屬獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第18所規範範疇，惟地政局仍將督請重劃會協助處理。

《壹蘋新聞網》記者也向山峰市地重劃會進行查證，但櫃檯人員表示，包括理事長及建設公司負責人均外出不在，記者留下名片請對方能夠連繫，但迄截稿前仍未取得回應，也未能聯繫上葉步來的兒子及侄女。但依據重劃會在今年9月16日函覆邱姓民眾內容，僅稱籌備會無權利能力，請邱姓民眾與簽約投資之個人行使權利。

另外，桃園地檢署表示，只要收到民眾提告，檢方一定會著手偵辦調查。

