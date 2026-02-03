桃園平鎮第二波「寒冬送暖高麗菜義賣活動」明登場 每顆10元

2026年2月2日 週一 下午6:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市平鎮區第二波「寒冬送暖高麗菜義賣活動」，明天(4日)下午3點將在福林宮前廣場舉辦，每顆高麗菜只要10元，協辦活動的民進黨桃園市議員王珮毓說，1月30日在三崇宮前廣場舉辦的第一波義賣活動，2000顆高麗菜短短20分鐘就銷售一空，不僅能幫菜農分擔銷售壓力，也幫助弱勢族群讓他們感受社會的溫暖。

「寒冬送暖高麗菜愛心義賣」由國際獅子會300B5區金星獅子會、桃園市遊覽車商業同業公會主辦，協辦單位包括王珮毓服務處、福林宮、大展女獅會、桃園市高中小學家長協會平鎮分會，王珮毓說，義賣活動的所得，將全數捐贈給公益團體，盼能讓愛心持續延伸。

