桃園平鎮酸菜節登場 「千人踩酸菜」傳承客家飲食文化
桃園平鎮酸菜節15日登場，以「千人踩酸菜」活動推廣客家文化與食農教育。桃園市長張善政出席表示，這項活動是平鎮區農會最具代表性的年度盛事，酸菜展現了地方獨特的客家飲食文化，市府將持續支持在地特色產業發展，讓客家風味與在地農業相輔相成。
桃園芥菜種植面積達31.65公頃，年產量超過75萬公斤，是重要的客家代表食材。市府今年特別邀請南勢國小及山豐國小學童於9月初栽種芥菜苗，讓學生從產地到餐桌親身體驗食材生產與製作過程，並由農民傳授客家傳統製酸菜技藝。平鎮區客家人口約占5成，農會每兩年舉辦「千人踩酸菜」活動，希望深化民眾對在地農業、飲食文化及均衡飲食觀念的認同。
市長張善政表示，平鎮區農會除了酸菜節外，長期推動蘿蔔節、冬瓜節等特色活動，展現地方農產與客家文化的深厚底蘊。他祝福今年的「千人踩酸菜」活動圓滿成功，踩出最道地、最具客家特色的好味道。
平鎮區農會理事長薛能霖表示，感謝市府長期對地方農業的支持，今年在綠色照護、農產品行銷推廣、田媽媽計畫等多項計畫與補助上，都獲得市府大力協助。他提到，今年平鎮區農會積極推廣高雄147號稻米，預計明年將推廣規模由25甲提升至50甲，期盼農民們持續配合市府政策，共同推動地方農業升級。
市府農業局表示，芥菜是客家飲食文化的百年味道，酸菜、雪裡紅、福菜、梅乾菜乃至過年長年菜皆源自芥菜的多元轉化。市府持續推動食農教育，結合社區、產業及農村休閒，讓民眾透過親身參與理解「地產地消」的重要性。未來市府將整合在地特色農業與食育概念，持續辦理農村體驗活動，讓市民與農作物零距離接觸，培養食農素養，並藉此活化農村、推動地方農業永續發展。
