桃園年貨大街今起跑 串連兩地感受年節熱鬧氛圍

▲各式年節所需皆能在桃園一站購足。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（6）日上午前往桃園區，出席「2026桃園年貨大街開幕記者會」。張善政表示，桃園年貨大街串連南北桃園，即日率先於桃園藝文廣場熱鬧登場，2月10日則由中壢銀河廣場接力開跑，歡迎民眾把握機會前來採買，一同感受桃園年節熱鬧氛圍。

▲2026桃園年貨大街開幕記者會。

張善政指出，農曆春節將近，許多市民朋友已開始採買年貨，桃園商圈與傳統市場匯集多元且物美價廉的優質商品，各式年節所需皆能在桃園一站購足。為刺激年節買氣，活動期間只要消費滿2,000元即可參加抽獎，有機會將iPhone 17等多項好禮帶回家。

經發局表示，「2026桃園市年貨大街」活動分別於桃園場（2月6日至15日）及中壢場（2月10日至14日）登場，營業時間平日為14時至22時，假日為10時至22時，兼顧不同族群的採買需求。活動匯集多元年貨商品與特色伴手禮，結合在地小農及桃園知名品牌店家，以產地直銷概念提供新鮮、優質且價格實惠的年節商品，展現桃園年節消費特色。