桃園年貨大街消費送「高麗菜」 民眾買烏魚子：便宜！

只要消費，不限金額，憑著消費券就能夠跟工作人員兌換一顆高麗菜。（圖／東森新聞）





桃園年貨大街在今（6日）正式開跑，不少民眾都來撿便宜，更要來看看有沒有什麼好貨，特別的是，只要消費，不限金額，憑著消費券就能夠跟工作人員兌換一顆高麗菜，而且每顆高麗菜都有4到5公斤，比市面上販售的還要大顆。

桃園年貨大街開跑，攤商忙著跟上門的客人介紹自家產品。各類過年常見的零食，海鮮、伴手禮、精美禮盒，又或是可愛的舞獅玩偶，一一陳列在攤位上，讓人看得目不轉睛。民眾施太太：「烏魚子品質比較好啦不錯，我主要是品質一定要好，因為我是要送人，品質不好我自己也不好意思，5兩他賣750元，外面我以前我朋友賣我是賣一千。」

廣告 廣告

民眾不只要來撿便宜，更要挑好貨，而且只要消費，憑著消費券，秀給工作人員看，直接兌換高麗菜。民眾vs.記者：「高麗菜新鮮又大顆，（那你年貨採買完畢沒），還沒，（那你還要繼續買），我下午、這幾天都會來，很高興，祝大家新年快樂，（那你覺得它這一顆高麗菜跟市面上比起來），特別的大又很新鮮很漂亮。」

不只可以買年貨，還能抱走比市面上還大顆還新鮮的高麗菜。而攤商也說，相較於去年，今年的商品比較優惠。薑茶塊攤商陳先生：「去年的話就是因為，我們單賣一顆是20元的部分，今年就是全部都有做優惠。」

賣雪花餅及蛋捲攤商黃先生：「一個商品差不多優惠5元到6元，那都在差不多在9折左右。」

活動一路到15日，現場120攤逛好逛滿，不管消費多少都能獲得4到5公斤的高麗菜，滿一千就能參加扭蛋，抽限量摺疊拉桿購物車，滿兩千更能抽iPhone 17。年關將近不只撿便宜撿好貨，過年活動更增添熱鬧氛圍。

更多東森新聞報導

爽放整月特休！有人2月完全不上班 網友驚：這招太猛

農曆春節將至！團圓聚餐勿酒駕 國道警加強取締守護安全

海巡署春節不打烊！全線加強巡防守護「三安」

