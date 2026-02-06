桃園年貨大街開幕 慈濟擺攤宣導

「2026桃園年貨大街開幕記者會」2月6 日於藝文廣場熱鬧登場。桃園市長張善政、桃園市議會議長邱奕勝及多位貴賓一同進行開幕儀式，2026桃園年貨大街串連南北桃園，即日率先於桃園藝文廣場熱鬧登場，2月10日則由中壢銀河廣場接力開跑，歡迎鄉親把握機會前來採買，一同感受桃園年節熱鬧氛圍。

桃園市長張善政6日上午前往桃園區，出席「2026桃園年貨大街開幕記者會」，張市長表示，桃園年貨大街串連南北桃園，即日率先於桃園藝文廣場熱鬧登場，2月10日則由中壢銀河廣場接力開跑，歡迎民眾把握機會前來採買，一同感受桃園年節熱鬧氛圍，農曆春節將近，許多市民朋友已開始採買年貨，桃園商圈與傳統市場匯集多元且物美價廉的優質商品，各式年節所需皆能在桃園一站購足。

廣告 廣告

桃園市政府經發局表示，「2026桃園市年貨大街」活動分別於桃園場（2月6日至15日）及中壢場（2月10日至14日）登場，營業時間平日為14時至22時，假日為10時至22時，兼顧不同族群的採買需求。活動匯集多元年貨商品與特色伴手禮，結合在地小農及桃園知名品牌店家，以產地直銷概念提供新鮮、優質且價格實惠的年節商品，展現桃園年節消費特色。

除了各色年貨商品、伴手禮攤位外，主辦單位亦規畫了公部門宣導攤位及公益攤位，提供公部門進行最新消息宣導以及公益團體進行宣導，桃園慈濟志工規劃了造血幹細胞、大愛感恩科技及靜思書軒等宣導攤位，分別於6日開幕式當天以及7-8日、14-15日兩周的周末時段，共5天於桃園藝文廣場進行宣導，歡迎鄉親於採購年貨的時候，前來攤位走走，讓志工為您奉茶、更加認識慈濟世界。

撰文、拍攝:桃園市政府、李佩璇