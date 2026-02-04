桃園年貨大街開跑！13款限量年味福袋「這招」半價買

市府今年特別串聯全市14座公有傳統市場，匯集各市場特色，推出13款限量「年味福袋」。圖：市府提供

桃園市長張善政今(4)日上午前往桃園區，出席「2026桃園年貨大街開幕記者會」。張善政表示，市府今(115)年特別串聯全市14座公有傳統市場，匯集各市場特色，推出13款限量「年味福袋」，精選「桃園上好攤」及經濟部「樂活名攤」星等攤商商品，邀請市民朋友在農曆年前走進市場，一次購足兼具實惠與人情味的年節好物，感受道地的市場年味。

桃園市長張善政今日上午出席「2026桃園年貨大街開幕記者會」。圖：市府提供

張善政指出，今年市府於桃園藝文廣場及中壢銀河廣場兩處規劃年貨大街，集結年節美食、南北貨、伴手禮及各式年貨商品，提供民眾便利的一站式採買空間；同時精選多座最具特色的公有市場，推出限量年味福袋，內容皆為各市場代表性商品，充分展現傳統市場的特色與實力。

張善政說明，年味福袋每套商品價值約800元，將自明日中午12點起於線上平台以半價399元限量販售，民眾可依喜好選購心儀市場的特色商品，完成下單後再回到市場兌換，兼顧便利性與實體消費體驗，期盼讓市民買得划算、買得開心，也為市場攤商帶來實質人潮與買氣。

經發局指出，為營造濃厚年節氛圍，即日起於全市公有市場同步推出消費送限量馬年紅包袋活動，民眾於市場攤位消費即可獲得專屬市場的「好市馬吉來」紅包袋，活動共限量發送6萬個，送完為止；同時規劃年節妝點打卡抽獎活動，民眾於市場拍照上傳指定貼文，即有機會抽中包含最大獎Dyson在內的多項好禮。另「桃園年貨大街」展售活動將於2月6日至15日在桃園藝文廣場、2月10日至14日在中壢銀河廣場登場，相關活動資訊可至「桃園市政府經濟發展局」粉專查詢。

