桃園年貨大街陸續登場 警方交管籲善用大眾運輸

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市警局桃園分局今天表示，「2026桃園年貨大街」在藝文特區開跑，桃園分局也加派警力協助交管，並視現場人潮密度實施機動彈性管制，建議民眾多利用大眾運輸工具前往採買。

桃園分局上午發布新聞稿表示，藝文特區年貨大街活動自6日至15日舉行，警方將針對周邊人潮密集路段實施彈性交管，由於藝文園區地下停車場空間有限，建議市民多利用大眾運輸工具，或將車輛停放周邊外圍停車場，出門前可參考桃園市停車資訊系統查詢即時剩餘車位，避免在會場周邊繞行造成壅塞。

桃園分局說，在週末人潮眾多時，將針對藝文廣場周邊的中正路、同德五街、同德六街及藝文一街等路段加強巡邏，並視現場人潮密度實施機動彈性管制，提醒駕駛人行經活動區域請減速慢行，並遵循現場員警及義交指揮。警方將針對併排停車及公車站牌違停嚴格執法，確保救災救護通道及公車運行順暢。

經濟發展局表示，「2026桃園市年貨大街」活動分別於桃園場（2月6日至15日）及中壢場（2月10日至14日）舉辦，營業時間平日為下午2時至晚間10時，假日為上午10時至晚間10時，活動匯集多元年貨商品與特色伴手禮，結合在地小農及桃園知名品牌店家，以產地直銷概念提供新鮮、優質且價格實惠的年節商品。（編輯：李淑華）1150208