桃園幹線公車1／26上路 「台一幹線」尖峰時段3分鐘1班

為提升公共運輸服務水準並重塑城市移動美學，桃園市政府今年推動「幹線公車計畫」，整合既有路網與新闢路線，1月26日起，率先針對運量最高的「台一幹線」與「GR幹線」實施增班，其中往返桃園與中壢的台一幹線，尖峰時段班距將縮短至最快3分鐘一班，同時導入全新電動公車與太陽能智慧站牌，打造嶄新的候車體驗。

交通局長張新福表示，幹線公車計畫不僅是路網的優化，更是服務品質的全面升級。新幹線公車將陸續汰換為全新電動巴士，並設計具高辨識度的專屬車身與候車設施塗裝；硬體設施方面，沿線將設置太陽能彩色電子紙智慧站牌與候車亭，提供即時精準的到站資訊，兼顧節能環保與城市景觀。

首波增班措施將於26日啟動，交通局指出，桃園交通大動脈的「台一幹線」，整合【1】、【1A】、【1B】、【301】、【301A】等5條路線，平日往返達256班次，尖峰班距大幅縮短至3至7分鐘，離峰約10至15分鐘，最久不超過25分鐘，不僅便利，費率也比照現況並享有市民卡優惠。

肩負捷運綠線先導功能的「GR幹線」也同步優化。以桃園火車站為核心，「GR北段」往返蘆竹方向整合GR】、【117】、【117A】、【151】、【152】等5路線，平日尖峰班距10至15分鐘；「GR南段」往返八德、大溪方向整合【GR2】、【102】、【102A】、【102B】、【5053】、【5053A】、【5096】、【5096A】等8路線，平日尖峰班距平均僅10分鐘，有效強化捷運路廊的公共運輸運能。

交通局強調，未來將持續檢討並優化其餘幹線公車服務，民眾搭車前可利用「桃園公車」APP或公車動態資訊系統網站查詢即時動態，節省候車時間，享受更便捷的綠色運輸服務。

