桃園廚餘處理面臨挑戰 呂林小鳳議員一併關注交通與長者出行

【記者范文濱／桃園報導】

桃園市議會市政總質詢中，市議員呂林小鳳針對非洲豬瘟防治與廚餘處理問題表達關切。她指出，中央已禁止廚餘養豬，但廚餘任意堆置或焚燒仍可能造成環境、空氣及水源污染，若豬隻誤食帶有豬瘟的廚餘，將可能成為防疫破口，對農業及公共衛生構成重大威脅，也可能造成山區野豬橫行的生態危機，增加防疫及環境管理難度。

呂林小鳳議員肯定市府在廚餘處理上的努力，但仍擔心生產中心及泓橋廚餘處理中心每日處理量是否足以應付機關、社區、學校及餐廳每日約180公噸的廚餘，尤其外包黑數去向不明，需加強計量與監管。她建議設立示範中心，參考日本經驗將廚餘轉化為液態飼料，既可減少浪費，也能保障養豬安全，並呼籲建立長期監測機制，防止非法堆置或不當焚燒，確保廚餘循環利用安全。

呂林小鳳議員也關注八德轉運站與延平路工程指出，部分路段灌溉溝渠不足，影響農地耕作，轉運站規劃尚未完善，國道客運進駐受限；此外，獨居老人反映復康巴士難預約，行動不便，市府應研議開行公車路線或增設桃小巴、復康巴士服務，並完善轉運站周邊道路規劃，包括中央分隔島、人行道及停車空間，確保長者及市民通行便利。

呂林小鳳議員強調，廚餘處理與道路交通攸關市民生活、農業安全及長者福祉，呼籲市府提前規劃、完善配套措施，整合公車及轉運站資源，以確保公共衛生、交通順暢與生活便利，並避免未來潛在的環境及防疫危機，保障市民長遠安全。

