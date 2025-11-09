桃園廚餘量能充足 生質能中心11／15起每日處理135公噸
非洲豬瘟中央災害應變中心於5日宣布，自6日中午12時起開放活豬運送，並於7日恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。桃園市環保局表示，桃園市足夠處理目前廚餘的量能，15日後生質能中心可從原來每日處理100公噸廚餘，提升至135公噸，同時呼籲民眾落實廚餘分類，以免損壞設備、影響廚餘再利用效能。
環保局表示，桃園市目前機關、社區、家戶及學校等來源的廚餘，每日約產生100公噸，均送往桃園生質能中心，以厭氧消化方式處理再生能源；餐廳部分每日約80公噸，則由泓橋環保科技公司進行快速發酵堆肥處理，兩處合計每日約180公噸。整體運作穩定，市府也密切監控處理能量，以確保廚餘不因疫情政策而滯留。
針對處理量能，環保局說明，生質能中心的沼氣發電設施每日最大可處理135公噸，目前因生物系統仍在馴養階段，每日可處理約100公噸，預計15日後可逐步提升至滿載運轉；泓橋環保科技公司最大設計處理量則為每日100公噸，現階段運作正常。市府後續也將持續評估廚餘量能變化，研議必要時擴充處理設施，以因應未來需求。
環保局提醒，若市民分類不確實，導致廚餘中夾帶塑膠、金屬等異物，將可能造成機械設備故障、降低處理效率，甚至導致廚餘暫時堆置，影響整體環境衛生。市民應落實「少量多次採買」、「自煮按量烹調」、「外食適量點餐」、「廚餘瀝乾交運」等減量原則，從日常生活中減少浪費，降低處理壓力。
環保局強調，唯有全民從源頭減量、確實分類，才能確保桃園廚餘處理系統穩定運作，維護公共衛生與環境品質，共同守護城市的潔淨與安全。若有廚餘處理疑問，市民可撥打環保局服務專線洽詢，將有專人提供協助。
其他人也在看
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估今成強烈颱風！大甩尾轉彎襲台 影響時間延後了
鳳凰颱風預計往台灣來，天氣職人吳聖宇表示，目前路徑演變跟先前相比，並沒有明顯變化，不過颱風中心以及本體環流經過台灣上空時間比預估晚，影響台灣的時間也延後了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 4 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 1 天前
鳳凰共伴效應2天影響最劇！各國路徑曝「巔峰登陸菲」大量致災雨炸2地區
中央氣象署指出，今年第26號颱風「鳳凰」預計今（9）日將達強烈颱風登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，強度將逐漸減弱。氣象專家吳德榮指出，鳳凰颱風下週二、週三「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
雨至少連下5天共伴 氣象署揭降雨時序圖
[Newtalk新聞] 隨著「鳳凰颱風」外圍環流，與未來一週受東北季風影響，中央氣象署指出，全台將出現多波降雨，尤其11月10日至11日雨勢明顯增強，11月12日至13日為主要降雨高峰，部分地區恐達豪雨等級，14日至15日仍受東北季風影響。氣象署提醒北部、東部及中南部山區提早防備。 氣象署說明，11月9日為降雨轉換前期，迎風面局部降雨但影響有限；11月10日至11日受東北季風及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部及中南部山區雨勢漸強，需留意「防豪雨等級以上」的提示訊息。氣象署指出，11月12日至13日為本輪降雨高峰，受颱風及外圍環流配合東北季風影響，西半部亦有明顯降雨，並不排除「局部豪雨」發生。 氣象署表示，11月14日至15日降雨漸減弱，但東北季風仍影響北部及東部，短暫陣雨持續。至於金門、馬祖與澎湖，圖卡顯示11月9日至11日多為晴到多雲；11月12日至13日有雨；11月14日至15日天氣再轉為多雲有雨型態。 氣象署提醒，北台及東半部將連續受影響，若有山區活動、行車安排或農漁作業規劃，應及早因應；中南部平地雖非主要降雨區，但11月12日至13日仍可能出現不定時短暫雨，不排除局部地區有短新頭殼 ・ 22 小時前
行動電源沒用快回收「一顆賺400元」！這23家門市適用 加碼禮物一次看
行動電源屬小型3C配件，若存放不當，可能會釀成危險。為了鼓勵民眾妥善回收行動電源，台北市環保局推出活動，自11月1日到30日，到23家門市進行回收，就有機會拿到優惠及禮物。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 22 小時前
台灣黑熊比日本熊乖？作家解惑「熊害」根本原因：台日野熊都命運坎坷
日本各地頻傳熊隻襲擊事件，造成10多人死亡，創下歷年新高紀綠；除日本外，歐美國家也常有「熊出沒」的畫面在網路上流傳，但「熊害」對台灣人來說則相對難以想像，PTT上就有網友發問「台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」，引發鄉民熱議。對此，長期關注土地、環境議題的作家「漂浪島嶼」今（8）日在臉書指出，台灣野熊相對稀少，想出山要越過套索防線，所以很難被目擊。日本熊隻頻繁現蹤人......風傳媒 ・ 15 小時前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱路徑再西修！估「這天」深夜登陸台灣 3縣市暴風侵襲率破6成
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里預測9日2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1110公里之處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 18 小時前
台灣黑熊比日本熊溫馴？網揭熊害少「最大原因」
生活中心／杜子心報導近期日本多地爆發熊害事件，光是今年就造成13人死亡、上百人受傷，讓許多民眾人心惶惶。有台灣網友看到新聞後就好奇發文表示，台灣的山區也有熊，「為什麼台灣沒有熊害？是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」。貼文一出引發許多網友熱議，有人指出可能是因為台灣人口密度高、山區活動多，熊反而不太敢靠近人類。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風不閃台！正面硬幹中央山脈 專家：恐步山陀兒後塵
（記者張芸瑄／綜合報導）鳳凰颱風持續增強並朝台灣方向北轉，氣象專家林得恩指出，颱風目前位於能量充足的海域，發展 […]引新聞 ・ 4 小時前
鳳凰恐撲台「颱風假」有望？全台「暴風圈侵襲機率」曝
生活中心／李明融報導儘管已經進入到秋冬季節，但依舊有颱風生成，中颱鳳凰目前正朝菲律賓本島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，對此，中央氣象署最新預測指出鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成。民視 ・ 21 小時前
颱風鳳凰入夜將增強為中颱 下周二、三雨勢最大
颱風鳳凰預計今晚轉為中度颱風，中央氣象署表示，鳳凰在接近菲律賓過程將增強成強烈颱風，暴風圈擴大，下周一（10日）至下周二（11日）為北轉時間點，但北轉角度仍有分歧，預測11日、12日雨勢最大。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前