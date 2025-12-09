桃園廚餘養豬禁令引拒載 業者怒喊：不再當中央免洗筷

桃園市養豬業發起拒載廚餘，因中央政策急轉彎，卻沒有足夠的配套措施，導致各地養豬戶無可應對，呼籲中央儘速提出解方，讓業者不再單打獨鬥。（桃園市環保局提供）

中央日前定案將於民國116年全面禁用廚餘養豬，讓各地的養豬業者人仰馬翻，有業者控訴，業者要將廚餘載運到生質能中心，但中央政策卻突然急轉彎，一下要花大錢裝設備，一下又說禁用廚餘後就不得使用，現在養豬業者發起拒載，是因為不想再被當成中央的「免洗筷」，呼籲中央完善配套措施，不要讓業者單打獨鬥。

養豬業者表示，非洲豬瘟事件發生以來，桃園市的廚餘養豬戶們都一直在當政府及清潔隊的義工，將廚餘免費用業者的車輛及人員載運到政府指定地點，並且大排長龍的等候銷毀，但中央卻把業者當免洗筷，先要求花大錢裝監視設備、裝GPS，裝完之後又說只能再使用一年，業者後來發出拒載是因過於心寒，並不是不配合政府作業。

業者也說，連不會傳染非洲豬瘟的植物性殘渣、工廠可溯源的食品下腳料、禽類的下腳料也不讓業者使用，這背後難道是在圖利飼料廠商或是美豬嗎？市民不懂政治，但是基本的常識還有，不會傳染的也不給吃，不明白政府的政策用意到底為何。

無黨桃園市議員謝美英表示，載運廚餘業者的前因非洲豬瘟被要求車輛裝設GPS，廠內則加裝溫度計、攝影鏡頭，現在竟突然宣布全面禁用廚餘養豬，波及團膳及餐飲業者，要業者每天打電話登記，電話又打不通，地方反彈聲浪大，批評政府沒配套，不顧及民生，呼籲市府趕緊協助相關產業，不要讓大家坐困愁城。

環保局表示，桃園市目前廚餘後端處理能力充足，整體去化並無問題，但因中央調整「廚餘養豬政策」，部分豬農不再協助餐飲業者運送廚餘，導致短期內出現「業者被拒載」的情況。餐飲業者因一時難以找到合適的清運廠商，難免感到焦急與不安，環保局已提供服務專線提供業者諮詢，並已加派專人接聽，以縮短等待時間。

環保局也說，現階段確認廚餘後端處理量能無虞外，也主動協調並媒合合法廢棄物清除業者協助收運，目前收運模式仍在調整與銜接階段，因此部分業者存在疑慮與觀望情形，待新模式逐步上軌道並完成磨合後，預期可有效改善目前的收運不穩問題。

