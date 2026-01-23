桃園廠區違法堆營建廢土僅罰6千？環保局出面說明了

現場廢土堆高度約達5公尺，土石中明顯混雜磚塊、水泥塊、金屬、木材及玻璃等建築拆除殘渣。圖：環保局提供

桃園市一處廠區近期遭到民眾踢爆，疑似以「合法掩護非法」模式，在占地約9000平方公尺的廠區內違法堆置大量營建廢棄物，初估不法獲利恐高達1億元。現場廢土堆高度約達5公尺，土石中明顯混雜磚塊、水泥塊、金屬、木材及玻璃等建築拆除殘渣。對此，桃園市環保局回應，該廠區為核可之再利用機構，先前已針對違規開罰6000元並勒令限期改善，若屆時未改善將廢止許可並移送偵辦。

該公司以製作空心磚為名租用廠區，依據再利用許可項目，明確規範不得使用營建業相關磚瓦。圖：環保局提供

根據《三立新聞網》指出，該公司以製作空心磚為名租用廠區，依據再利用許可項目，明確規範不得使用營建業相關磚瓦。現場堆置的4萬立方公尺土方，是在去(114)年5月國土署清運新制實施前的空窗期所堆出，其中夾雜大量非法的營建混合物。爆料民眾質疑，全台土方清運價格飆漲，初估該處獲利恐破億，環保局去年7月卻僅依行政違規裁處6000元罰鍰，與其違規規模及不法利得完全不成比例。

針對外界質疑裁罰過輕，桃園市環保局說明，報導所指廠區是依法核可的「廢棄物再利用機構」，法律性質與中壢體育園區非法棄置的刑事案件不同。去年7月稽查時，確認該廠收受的廢磚塊中混雜塑膠、鋼筋、木材等雜質，不符核准的允收標準，因此依《廢棄物清理法》告發，立即命其停止收受、關閉網路申報權限並責令限期改善。

環保局強調，目前已將該機構列管並不定期複查，限期改善時間至今年2月23日，若屆期仍未完成改善，將依法廢止其再利用許可，並命其清空堆置區。倘若有未依停止收受規定，將依《廢棄物清理法》第46條移送司法機關偵辦，最高可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元罰金，絕不寬貸。

