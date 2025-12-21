桃園廢棄車占用公地最快7日拖吊 30日無人領就拆解

桃園市副市長蘇俊賓今年5月會勘八德區大福里二高橋下，長期遭民眾隨意棄置廢棄車輛，不僅影響交通觀瞻，更潛藏環境衛生與治安隱憂。（圖／環保局）

廢棄車輛長期造成地方困擾，但現行法規對於非屬道路的公有土地如橋下、公園等區域缺乏查處法源，淪為市容死角，為解決公共空間遭廢棄車占用問題，桃園市政府補強法規漏洞力推《桃園市公共區域廢棄車輛清除處理自治條例》，建立明確的認定與移置流程，賦予各機關依法行政的權力，盼有效終結「公地棄車」亂象，條例已經議會通過，送中央核備後就能公告實施。

桃園市副市長蘇俊賓今年5月會勘八德區大福里二高橋下，長期遭民眾隨意棄置廢棄車輛，不僅影響交通觀瞻，更潛藏環境衛生與治安隱憂。（圖／環保局）

桃園市八德區公所於去年底區政會議中反映，大福里二高橋下長期遭民眾隨意棄置廢棄車輛，不僅影響交通觀瞻，更潛藏環境衛生與治安隱憂。然而現行《道路交通管理處罰條例》僅限於處理占用「道路」車輛，對於公園、廣場、高架橋下空地等非屬道路範圍的公共區域，權責單位往往因法源不足，面臨無法可管、無力清除的困境。

副市長蘇俊賓接獲訊息後高度重視，於今年5月27日會同市議員楊朝偉、大福里長呂學昌及環境管理處長張書豪等人實地前往大福里現勘，發現現場停放近20輛廢棄車輛，確實嚴重影響市民公共空間使用權利，且現有法治架構存在灰色地帶，當場指示環保局加速研擬自治條例，務必透過制度補強，讓第一線執法人員有法可依，守護城市美學。

桃園市環保局研擬相關法令，提出《桃園市公共區域廢棄車輛清除處理自治條例》，該條例核心在於建立一套完整的「查報、通知、移置、處理」機制，未來凡是非道路範圍的公有土地，將由各土地管理機關負責巡查，若發現有破舊、髒汙、受損的疑似廢棄車輛，經勘查確認後，將於車體明顯處張貼7日限期清理公告。

若期限屆滿，車主仍未將車輛移走，各機關可向環境管理處申請強制移置，並將車輛暫存於指定場所。移置後，管理機關會再公告30日，若仍無人認領，該車輛將視同廢棄物，依規定拆解與處理。草案目前並未設置額外的行政裁罰條款，目的是以「清除市容障礙」為首要目標，車主於公告期限內仍有領回權利。

環境管理處強調，這項自治條例旨在打擊隨意棄置、長期占用公眾資源的行為，對於一般正常使用、合法停放的車輛完全不受影響。市府也藉此呼籲，民眾若有報廢車輛需求，應循合法、環保的管道處理，切勿將老舊車輛棄置於公共空間，以免損人不利己。

環保局提醒，依法辦理車輛報廢，不僅能解決車體占空間的問題，車主還可以將車體變賣給合法的回收廠商，並向環境部申請回收獎勵金，獲得實質補貼。市府希望透過自治條例的通過，不僅補足法規漏洞，更能導正社會風氣，引導市民參與城市環境的維護，讓桃園邁向更潔淨、宜居的現代化都市。

