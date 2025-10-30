桃園建國東路平交道…民眾侵入遭自強號撞擊慘死

社會中心／桃園報導

台鐵昨（30）日深夜驚傳死傷事故。（示意圖／資料照）

台鐵昨（30）日深夜驚傳死傷事故。一名民眾行經建國東路入侵軌道，當下一列154次自強號列車恰好經過此路段時，導致該民眾直接遭高速列車撞飛，警消趕抵時已肢體變形、明顯死亡。也因此，「鶯歌-桃園」的上下行列車均有延誤，至於詳細案件原因仍待後續釐清。

鐵路警察局桃園30日晚間10時17分接報案，指一名民眾在上述路段因侵入平交道，遭一列154次自強號列車高速撞擊，隨即派員前往處處理；救護人員到到場後發現，已無生命跡象。案經警員調閱監視器，死者由平交道自行侵入軌道路線，初步排除外力介入，詳細原因仍待案情進一步調查釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

