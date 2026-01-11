桃園建管處啟動賣場公安稽查 抽複查不合格最高罰30萬

針對室內裝修、逃生動線、避難設施和設備等進行盤檢，確認業者都有妥善落實賣場公共安全規範。圖：建管處提供

再一個月迎來農曆新年，桃園市建築管理處長莊敬權9日親自率隊至青埔高鐵站前新開幕的大型賣場，針對室內裝修、逃生動線、避難設施和設備等進行盤檢，確認業者都有妥善落實賣場公共安全規範。

公安稽查目的在提醒業者時刻都要注意營業場域的公共安全，勿任意堆置貨品於逃生動線上。圖：建管處提供

莊敬權說，自去(114)年10月至12月就完成全市共31家的百貨、大賣場的公安稽查，總共有5家業者需要改善，包含安全門啟閉異常、門弓器鬆脫及通道堆置雜物情形，稽查當下均已要求改善並全數完成。1月9日起，因應年節採購人潮，開始進行第2波階段抽複查，針對有曾有大缺失、違規裁罰記錄和近期民眾陳情的場所進行抽複查，在農曆年前都會進行抽檢。抽複查期間如查獲涉有公安違規事項，將依建築法裁罰，處以6萬以上至30萬元罰鍰。

梯間、排煙室、走道，防火鐵捲門要確實可以使用，並且如期完成公安申報。圖：建管處提供

建管處也提到，公安稽查目的在提醒業者時刻都要注意營業場域的公共安全，勿任意堆置貨品於逃生動線上，包含梯間、排煙室、走道，防火鐵捲門要確實可以使用，並且如期完成公安申報。

鑑於去年中部百貨不幸發生氣爆事件，建管處也呼籲，建築物室內裝修也是公共安全重要的管理一環，業者應該重視商場每一個環節，提供消費者一個安全購物環境。

