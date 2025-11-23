桃園建管處強化土方管理 守護家園土地不被亂倒
桃園推動土方智慧管理已屆8年，綜整執行上的經驗與所遇到的困難，桃園市建築管理處自去(113)年起開始進行「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」法規總體檢，提出更精進的指引。其中針對議會高度關注的「公共工程」管理議題，建管處承諾將於議會審議期間，透過開放式的討論，朝強化公共工程主辦機關責任、土石方管理機關的管理強度研議，攜手議會讓桃園的土方管理成為全台第一的表率。
建管處表示，桃園在106年即領先全台推動管理制度，這8年已累積龐大的實務經驗，也看見現行法規可優化的部分。為了有序引導桃園的土方管理，市府歷時近2年盤點，將過去分散的土方管理資訊，例如電子聯單、土方進場與出場管理等，正式整合納入自治條例規範。
建管處提到，考量中央將於明年統一全國的土方管理系統，為避免資源浪費、管理疊床架屋，此次修法策略將善用中央資源來強化桃園土方執法效能，確保資訊流與管理面能無縫接軌。同時大幅強化「源頭管理」，增訂起造人連帶處罰規定，違規者最高可罰10萬元，並能按次處罰，展現執法決心。
建管處表示，針對各界關心的公共工程土方管理議題，建管處強調，市府防堵廢土的決心與議會一致。但在法制執行面上，必須確保權責分明與中央法規相符。因此，在接下來的審議過程中將秉持前述原則，與議會共同研議如何透過條例修訂，明確規範並同步提升「公共工程主辦機關」與「土石方管理機關」的責任關係，確保兩者在各自的權責範圍內都能發揮最強的管理效能。
建管處長莊敬權表示，這次修法是桃園土方管理「轉骨」的關鍵時刻。感謝議會把關，也顯示桃園民意對於土方管理的重視。無論是民間建案還是公共工程，透過這次修法釐清並強化各主管機關的責任，從產出廢土的那一刻起，到最終處理的每一個環節，都必須在陽光下接受最嚴格的檢視，守護家園土地不被亂倒。
