桃園強化庇護工場營運與職場轉銜 助身心障礙者自立生活
桃園市長張善政今（3）日上午主持市政會議，聽取勞動局「桃園市庇護工場的挑戰及未來展望—融合性職場的實踐之路」專題報告後表示，庇護工場設立目的在於提供受保護的職場訓練，使身心障礙者能逐步累積工作技能與職場態度，最終順利轉銜至一般職場。市府將持續強化庇護工場的營運與職場轉銜能力，透過密集輔導、職務再設計及跨部門合作，協助身心障礙者提升職場適應力。期盼在多方支持下，讓更多身心障礙者順利跨入開放式職場，實現城市的共融與多元參與。
張善政指出，依《身心障礙者權利公約》（CRPD）精神，庇護工場的核心目標是協助身心障礙者逐步走向融合性職場。然而在推動過程中，企業端可能須做出各種合理調整、工作配置或額外協助等措施而存有疑慮，影響聘用意願。市府將透過公開表揚友善雇主、分享成功轉銜案例及加強宣導，協助化解刻板印象，提高企業聘用身心障礙者的意願，促進職場多元參與。
勞動局指出，桃市庇護工場依《身心障礙者權益保障法》設立，提供身心障礙者受保護的就業環境與職業訓練。目前全市19家庇護工廠、職缺數178人，今（114）年成功協助20位庇護員工轉銜至一般職場，轉銜率12.5%，並透過家庭，工場及個案三方轉銜共識建立，持續以個別化評估、技能訓練、社會適應訓練等措施，支持身障者逐步融入多元化職場。
勞動局表示，為回應CRPD國際審查意見中「共融與反歧視」「合理調整」及「平等報酬」等核心訴求，市府正推動《轉銜服務同意書》制度，將轉銜成果、工場盈餘分配制度等納入工場年度評鑑；同時設立「身障職涯服務據點」，導入個別化的隨到隨訓服務，職涯輔導、職場體驗、並提供轉銜獎勵金及友善職缺媒合等措施，以擴大轉銜及身障者實質就業機會。市府將持續開發友善職場職缺，協助身心障礙者在不同產業領域穩健前行，使桃園成為更具包容性的城市。
