桃園影迷哭哭！喜樂時代A19店明年1月熄燈 業者認：人潮太少

生活中心／賴俊佑報導

喜樂時代影城桃園A19店將於2026年1月4日熄燈。(圖／翻攝自喜樂時代影城桃園A19店臉書）

桃園影迷哭哭！ 喜樂時代影城位於桃園高鐵特區的「桃園A19 店」，經營剛滿4年，因營運版圖重新規劃、多項營運因素評估，將於2026 年1月4日結束營業。

影城業者坦言人潮較少、經營不易

喜樂時代影城桃園A19店於2021年10月2日開幕，經營剛滿4年卻發布停止營業公告，因配合營運版圖重新規劃及多項營運因素評估，「喜樂時代影城桃園 A19 店將於2026年 1月4日最後一場電影放映結束後，正式結束營業」。

影城雖然位於高鐵特區，但沒有因此帶來人流，業者坦言該區人潮較少、經營不易，今年3月於台北西門町開設喜樂時代今日店，未來仍會持續展店。

喜樂時代影城桃園A19店經營剛滿4年，就跟影迷說掰掰。(圖／翻攝自喜樂時代影城桃園A19店臉書）

喜樂時代影城桃園A19 店 停止營業公告

親愛的會員、影迷與粉絲朋友您好，

因配合全省營運版圖重新規劃及多項營運因素評估，喜樂時代影城桃園 A19 店將於 2026 年 1 月 4 日最後一場電影放映結束後，正式結束營業。

在此之前，影城皆維持正常營業與電影放映服務，誠摯邀請您把握這段時間，與家人、朋友一同蒞臨觀影，也歡迎隨時到影城拍照留念，陪我們走完這一段珍貴的旅程。

為保障您的權益，若您手上持有「喜樂時代影城 桃園 A19 店」所發行之會員卡、儲值金、團體票、優惠票券或折扣券，您可於停止營業日前，多加安排至桃園 A19 店觀影與消費使用。

自 2026 年 1 月 5 日起，相關會員卡、點數及票券權益，亦可依公司後續公告，於全台其他喜樂時代影城據點持續使用，相關退款退費說明細則，將另於官方網站與社群平台公告說明，敬請留意。

非常感謝大桃園地區的會員與影迷朋友們，長期以來對桃園 A19 店的支持與愛護，能在這裡陪伴大家度過一場又一場的電影時光，是我們莫大的榮幸，也是與您共同擁有的珍貴回憶。

無論未來您走進哪一間喜樂時代影城，我們都會記得，曾在桃園 A19 與您一起看過的每一場電影，期待在不久的將來，能於喜樂時代影城的其他據點，再次與您相見，一同在大銀幕前，分享光影帶來的感動。

