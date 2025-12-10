桃園後湖溪環境改善成果亮眼 張善政推永續海岸

桃園後湖溪環境改善成果亮眼，張善政市長：打造親水、永續的珍珠海岸新地標。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十日聽取環境保護局及觀光旅遊局「後湖溪環境改善及經營管理成果」專題報告。張善政表示，環保局改採拋石緩坡工法，以自然工法與海洋共存，打造更加永續、安全的海岸基礎建設。市府除了進行硬體改善外，並進行海岸觀光活化，觀旅局不僅規劃多元觀光活動及建置綠色隧道等遊憩設施，更推動植栽、綠地與休閒空間，讓遊客在四季皆能安心、愉快地親近海岸。市府將持續完善珍珠海岸整體環境，吸引更多旅客走進桃園、看見桃園。

副市長王明鉅表示，期盼未來以永安漁港為中心，研議串聯南北之可行方案，並導入全齡友善之無障礙人行步道，及觀景休憩平台，使交通動線與遊憩廊帶更為完整，有助提升整體觀光能量。市府明(一一五)年將籌辦二0二六台灣設計展，珍珠海岸亦可作為展覽延伸場域，藉此擴大行銷效益，吸引更多民眾認識桃園濱海之美。

文化局長邱正生表示，市府明年辦理地景藝術節，在桃園珍珠海岸範圍辦理，並納入海資處修繕完成後湖溪景點，透過跨局處配合串聯本市各大景點，打造跨區域的藝術廊帶，為旅客帶來更加多元而豐富的旅遊體驗。

環保局說明，後湖溪位於永安漁港北岸，全長約一點三公里，早期是農業灌溉水道，因四周防風林環繞、水面平穩，被視為發展獨木舟、SUP 等親水活動的天然場域。過去當地面臨淤積嚴重、海堤阻礙視野與沿岸設施老舊等問題，市府遂展開全面改善工程並優化堤頂自行車道鋪面，增加牽引道，提升遊客使用便利性。

環保局指出，市府同步提升周邊遊憩設施，於河畔打造觀景平台、獨木舟碼頭、湖畔咖啡屋、生態停車場及景觀廁所等服務空間，並導入環保材料，包括海廢再生玻璃粒料、環保塑木與漂流木鋪面，符合永續精神。夜間亦增設河光照明，使後湖溪成為兼具生態與景觀價值的濱海秘境。