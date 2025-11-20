桃園後站商圈美學升級，異國風街角藝術全面完工。（經發局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市政府經濟發展局積極推動「新住民移工商圈美學提升計畫」，以桃園後站商圈為核心示範區，透過跨局處協作與新住民共同參與，逐步完成四大美學改造工程，包括工程帆布藝術、木質圍籬美化、綠鋪彩繪街面及電箱彩繪設計，打造兼具文化意象與生活美感的城市新風景，本次改造也作為二0二六台灣設計展的展區延伸與前導示範點，讓民眾在展前即可親身體驗設計融入城市的魅力。

本次美學改造以「東南亞多元文化 × 桃園在地特色」為設計主軸，融入泰國、越南、印尼、菲律賓等四國的代表花卉與水果元素，結合商圈新住民的生活文化，以明亮色彩與活潑畫風呈現後站街區的友善與包容。

在改造過程中，經發局多次邀集商圈協會、新住民團體與地方居民共同討論，從設計構思、色彩風格到文化符號，皆融入地方共識，讓公共美學不再只是工程，而是凝聚情感的共創歷程。綠鋪彩繪邀請民眾與新住民協力完成，透過繪畫傳遞文化故事；電箱彩繪以水果與花卉串聯東南亞意象，象徵桃園作為國際城市的開放與多元。

為持續推廣商圈改造成果，經發局同步推出線上互動活動「異國電箱彩繪 × 抽好禮」。民眾只需前往「桃園市政府經濟發展局」粉絲專頁，在指定貼文下方留言並標記好友，即可參加抽獎。獎品包含歌林二十公升電烤箱、奇美二合一蒸氣電熨斗、Tefal不鏽鋼湯鍋、保冷袋等多項好禮。經發局也歡迎大家踴躍參與，一同感受後站商圈的異國風情與獨特魅力。

經發局張誠局長二十日表示，後站商圈美學改造展現桃園以設計導入城市治理的成果，這裡不僅是台灣設計展的序幕，更是設計走入日常的起點。未來市府將持續推動商圈美學再造與文化共創，強化地方識別特色，讓設計成為城市日常的一部分，迎接「二0二六台灣設計展在桃園」的到來。「我們希望藉由設計思維與民眾參與，讓桃園成為最具多元魅力的生活城市。」