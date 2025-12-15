桃園復興區「文化工藝」深耕泰雅文化 苧麻復育、國際交流、文物制度化全面啟動

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市復興區公所於114年度以「文化工藝」為主軸，展開一場深耕地方的文化行動。這不僅是工藝的復振，更是一場對文化根源的回望與重述，旨在透過材料復育、技藝實作、跨國交流、知識建構到文化資產制度化，重新建立族人與土地、傳統與世界之間的連結，將歷史紋理織入當代生活。

在「苧麻種下文化的根」主題下，復興區於春天在角板山啟動「苧麻農園種植課程」，吸引上百位族人與青年親手種下苧麻。苧麻作為泰雅傳統織布文化的根本，這片農園的建立，旨在成為結合原料復振、文化展示與教學的基地，讓技藝傳承從土地出發。同時，區公所全年辦理四場工藝實作課程，涵蓋藤編獵人包、女子頭巾等，讓傳統技藝重返生活，在族人的手中甦醒。

在知識建構與制度化方面，區公所持續推進工藝知識的能見度與制度保障。114年持續與政治大學合作，舉辦「m’Tayal學泰雅論壇」，將傳統智慧帶入當代公共討論。同年10月，桃園市首次召開原住民族文化資產審議會，通過登錄「泰雅族織布工藝（大嵙崁群、卡奧灣群）」為傳統工藝類文化資產，並認定三位保存者，為代代相傳的工藝提供了制度層面的正式肯認與守護。

在國際交流與知識回收上，復興區在12月成功促成泰雅族與日本北海道愛努族的跨國文化對話。雙方以口簧琴為主軸展開聲音的共鳴，進行製作示範、演奏分享與即興對話，讓兩個遠隔千里的原住民族透過共同的樂器傳統彼此連結，確認族群認同。此外，區公所更舉辦「泰雅文物導讀講座」，首度引介來自台灣博物館與德國柏林民族學博物館的泰雅工藝藏品，為未來的文物重製與知識回流奠定基礎。

展望未來，復興區公所將持續以以下四大方向深化文化工藝的生命力：

一、成立角板山泰雅技藝研習中心，提供穩定、常態的學習基地

二、打造傳統家屋與穀倉文化空間，重建部落空間語彙與儀式載體

三、推動小米祭儀常態化與紀錄保存，建立部落祭儀知識系統

四、展開博物館藏品分析與再製計畫，讓文物重返族群手中與教學現場

從一針一線的手工藝，到一場聲音的跨國對話；從田間的苧麻，到重現的家屋與穀倉，復興區正用自己的步伐與節奏，細細編織屬於泰雅族群的文化新篇章，讓泰雅文化不再只是記憶中的樣貌，而是日常中可以看見、可以參與的生活實景。(圖：復興區公所提供)