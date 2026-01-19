桃園復興路99號旁鐵皮屋失火 消防動員27車緊急搶救

黑色煙塵沿著隔壁復興路99號大樓往上竄，從遠處看很像99號大樓起火。圖：讀者提供

桃園火車站前大同路上一棟兩層鐵皮屋今(19日)上午7時許突傳火警，由於緊鄰復興路99號大樓，消防局獲報後派出多輛消防車趕往救援，火勢半個多小時撲滅，無人傷亡，起火原因調查中。

桃園火車站前大同路上一棟兩層鐵皮屋突傳火警。圖：讀者提供

這起火警發生時現場冒出大量濃煙，黑色煙塵沿著隔壁復興路99號大樓往上竄，從遠處看很像99號大樓起火，由於大樓裡面有多家酒店，消防局勤務中心在第一時間接獲多起報案電話。

勤務中心派遣27輛消防、救護車輛趕往，到場後確認是緊鄰大樓後方大同路28號一棟鐵皮屋2樓失火，消防人員花了半個小時撲滅火勢，燃燒面積約10平方公尺，起火原因不明待調查後確認。

