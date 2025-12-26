桃園復興食農「碳竹積」 原鄉循環經濟

桃園市青年事務局推動在地永續發展，今年投入永續發展行動計畫領航組的「復興食農」團隊，在青年局輔導陪伴下成功開發出具在地特色的竹炭商品「碳竹積」。團隊賦予汰舊老竹、修枝的竹材及邊角料等農業廢棄物新生命，透過炭化技術轉化為地方「烏金」，結合在地社區與校園共同推廣循環經濟與減碳教育，落實帶動地方產業升級責任，更具體展現青年深耕原鄉部落、實踐循環經濟的亮眼成果。

復興食農團隊成員袁淑玲表示，竹子是復興區極為重要的在地資源，過去多以食用或編織用品為主，今年在青年局的補助資源支持下，團隊研發出竹炭商品「碳竹積」，將不要的竹材轉化為有用資源。

袁淑玲說，團隊實際走進在地社區與校園，與三民國小及三民社區合作辦理農業廢棄物再利用課程，累計吸引181人次參與，參與學生更在課後分享，原來每樣物品都有它可以發揮的地方，第一次了解利用創意也能將廢棄垃圾變成黃金。

青年局局長侯佳齡表示，青年局鼓勵青年投入地方創生，成立中壢一號地方創生主題基地，舉辦主題市集及策展活動，共同行銷復興食農等團隊產品，今年率團隊至馬祖及南投跨域交流，透過「青年投入永續發展行動計畫」給予行動獎勵金，協助青年以創新思維重新定義在地資源，經由業師輔導，讓團隊不僅解決資材閒置，更將原本的環境挑戰轉化為具永續經營模式的綠色商機，透過開發竹炭商品，將過往成果深化延續，為返鄉青年與在地農民創造新型態的經濟價值。