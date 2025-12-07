桃園微型創業獎勵申請截止倒數 退伍中校感謝青年局助他圓夢

王允昱於楊梅市場打造「酥皮君」創新蛋餅品牌，並規劃運用創業獎勵金將攤車擴大為店面。圖：青年局提供

為鼓勵桃園市技職青年創出自己的職涯道路，桃園市青年事務局打造「114年桃園市微型創業獎勵計畫」，鎖定藝術工藝、技術工藝、餐飲以及美容美髮四大產業，提供每案6萬元至12萬元開業獎勵金。自8月下旬迄今已輔導包含小吃攤車、玻璃工藝、珠寶飾品、實木裝修以及藝術植栽等類型，協助青年完善創業輪廓，追逐創業夢想。

王允昱原於表哥位於中壢的早午餐店「福飽飽」學習早午餐手藝，透過青年局創業資源，協助他規劃開業後的行銷策略。圖：青年局提供

「酥皮君」位於桃園楊梅市場，主打台式創意酥皮蛋餅，由退伍空軍中校王允昱創立。因妻子於三年前驟逝，他選擇申請退伍，把重心放回家庭，用行動詮釋「再出發」的力量。他坦言，「第一次寫創業計畫，真的很陌生，也擔心做不來。」所幸青年局在申請過程中提供完善輔導，不僅協助補助申請流程，更安排專業顧問協助釐清開店方向、商業規劃與財務預估還有文宣設計與宣傳，讓他在創業路上不再孤軍奮戰。

王允昱表示，這筆資金對於正準備創業的他而言非常重要，不論是採購設備、提升店內動線，或是初期營運壓力的減輕，都帶來實質助益。而青年局提供的顧問諮詢，更讓他能汲取專家的資訊，以更專業的視野規劃事業方向，「有種從零到一，被手牽手往前走的感覺，真的差很多。」。

青年事局長侯佳齡說，因門檻較低，微型創業成為許多青年就業以外的首選，但除了確定資金來源以外，青年更必須清楚明白創業的風險，並補足必備的知識，才能將創業想法成功落地。無論青年在哪個人生階段，只要做好準備，青年局就會作為青年創業最堅實的後盾。

「114年桃園市微型創業獎勵計畫 工·藝師傅創出路」開放申請至12月19日或計畫經費用罄為止，詳情請洽青創資源中心03-422-0908，或加入桃園市政府青創資源中心官方LINE帳號ID「@tychub」。更多桃園青創資訊，請持續關注青年局官網或桃園青創事FB。

