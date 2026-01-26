桃園徵才新春起跑 百家企業2月搶才不限科別

桃園三場徵才釋2900職缺 即時面試搶先卡位。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市就業職訓服務處於2月規劃三場大型現場徵才活動，集結超過百家知名企業與豐富產業別，釋出高達2,900個職缺，協助市民年節前後順利媒合理想工作，把握轉職黃金期，迎接嶄新職涯。

活動涵蓋科技、製造、餐飲、物流、零售等多元行業，邀請欣興電子、京元電子、鴻佰科技、乾坤科技、華城電機、信東生技、德亞電子、王品集團、爭鮮、三商餐飲、築間、饗樂餐飲、米塔集團、中興保全、忠正保全、微笑單車、華夏航科、這一鍋、王座國際、鬍鬚張、台灣房屋等知名廠商參與，釋出工程師、儲備幹部、技術員、行政專員、業務與行銷人員、餐飲服務、廚務清潔、保全與照服員等各類職缺。不論是應屆畢業生、二度就業、職涯轉換或就近就業者，都能根據自身需求挑選適合的職位，其中乾坤科技工程師月薪最高達6萬元，科技產業工程師薪資更上看7萬5千元，部分物流與司機相關工作亦有5至9萬元不等的薪水，充分照顧不同族群穩定就業與薪資成長需求。

三場次徵才活動分別為：1. 2月6日（五）桃園中心大型徵才，地點：桃園區陽明公園市民活動中心（桃園區介壽路199號），時間：上午10時至下午2時

參與30家廠商，提供1,400個以上職缺。2. 2月10日（二）中壢中心大型徵才 ，地點：中壢就業中心（中壢區新興路182號），時間：上午9時至中午12時30分 ，邀請22家廠商，釋出800個以上職缺。3. 2月25日（三）桃園中心中型徵才，地點：桃園就業中心3樓（桃園區縣府路59號3樓），時間：下午2時至4時，有15家廠商，開出770個以上職缺。

現場除即時面試與現場洽談外，還設有多項就業輔導政策諮詢，包括「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」、「婦女再就業」等專案，讓不同年齡層及就業需求者獲得專屬協助。凡經本市就業服務據點推介成功錄用者，更有機會獲得最高3萬元就業獎勵。

主辦單位強調，農曆年前後正是企業搶才、民眾尋職的關鍵時期，歡迎有職涯規劃或轉職需求的民眾把握機會，想瞭解詳情或查詢最新徵才消息，可諮詢桃園就業中心（03-333-3005）、中壢就業中心（03-468-1106）、桃園市政府就業職訓服務處（03-338-6165），或線上造訪桃園市工作職缺地圖https://jobmap.tycg.gov.tw。(圖/就服處提供)