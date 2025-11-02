桃園志工奪4項特優 全國環保賽寫下榮耀大放異彩

桃園志工勇奪四項特優，全國環保競賽寫下榮耀大放異彩。（環保局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市環保志工隊十一月一日參加環境部於雲林縣立體育館舉辦的「一一四年全國環保志（義）工群英會」決賽，四支代表隊在「環保金頭腦」、「資源分類王」、「資源灌籃高手」及「清掃接力賽」等競賽項目中全數勇奪特優獎，達成四戰全勝佳績，展現桃園志工團隊堅強實力與高度默契，以壓倒性表現為桃園爭光，充分體現平日紮實訓練與環保行動力。

環保局二日表示，桃園市環保志工人數高達三萬七千多人，為全國之冠，平均每千位市民中即有十六位志工，顯示市民對環境永續的高度關注與投入。此次全國賽佳績，不僅展現桃園志工的專業素養與團隊默契，更是市民參與公共事務、實踐永續生活的具體成果。

今年環保賽事集結全國二十二縣市、超過二千位環保志（義）工齊聚一堂，透過多元競賽項目展現各地志工的環境知識、實務操作與團隊協作能力。桃園市代表隊伍由蘆竹區吉祥里游建忠里長領軍的「環保金頭腦」隊伍、中壢區中山里王寧政里長率領的「資源分類王」隊伍、八德區興仁里簡玉芳里長帶領的「資源灌籃高手」隊伍，以及桃園區自強里楊順益里長率領的「清掃接力賽」隊伍，各項賽事皆獲評審高度肯定，分別榮獲各類別特優獎項，成為本屆賽事最耀眼的焦點之一。

環保局指出，桃園代表隊全力以赴爭取最佳表現，蘆竹區吉祥里隊伍在答題過程中展現冷靜判斷與集體研討力；八德區興仁里隊伍自製題庫並強化投籃技巧，展現穩定與精準；中壢區中山里隊伍憑藉資源回收實務經驗，分類熟稔、反應迅速；桃園區自強里隊伍則依隊員特性安排棒次，強調零失誤與高效默契，充分展現桃園志工的專業與團隊精神。