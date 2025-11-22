桃園志願服務嘉年華盛大登場 展現NPO、志工無私付出成果

桃園市長張善政出席「桃園市114年志願服務嘉年華暨NPO成果市集」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（22）日上午前往平鎮區，出席「桃園市114年志願服務嘉年華暨NPO成果市集」。張善政表示，桃園志工人數已近11萬人，是城市最寶貴的力量之一。特別值得肯定的是，志工中有近半為高齡長者，他們雖已從職場退休，仍持續以熱忱回饋社會，用人生經驗投入各項公共服務，令人深受感動，而今日活動不僅讓志工走出戶外交流，也展現志願服務的成果，市府衷心感謝所有志工的無私付出。

桃園市114年志願服務嘉年華暨NPO成果市集不僅讓志工走出戶外交流，也展現志願服務的成果。圖：市府提供

張善政指出，桃園志願服務類型多元，不論市民具備何種專長或興趣，社會局都能媒合適合的服務場域，讓想貢獻社會的市民都有機會投入公益。感謝社會局與所有志工夥伴的努力，讓每一位需要協助的市民都能獲得即時的支持與關懷，展現桃園城市的溫暖力量。

社會局表示，此次活動規劃6個政令宣導攤位、24個非營利組織攤位及20個志工成果展示攤位，內容包含防暴宣導、兒少保護、衛生保健、性別平等、志工召募及野生動物救傷等主題，並結合原住民手工藝與公益美食義賣，展現桃園多元族群文化與社會公益的緊密連結。

