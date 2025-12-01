桃園忠貞好市加倍祭 ４日開賣

桃園普發萬元再放大，忠貞好市加倍祭十二月四日開賣。（經發局提供）

記者陳華興∕桃園報導

為搶攻歲末年終的民生消費商機，桃園市政府經濟發展局祭出強打攻勢，選定指標性的「忠貞公有零售市場」，推出「忠貞好市加倍祭」，四至七日，民眾可用二百元的優惠價換購價值四百元的市場加倍券，讓您現金加倍放大，採買更多商品。

經發局長張誠一日表示，忠貞市場是桃園最具特色的在地市場之一，對外地遊客而言，走訪忠貞市場是一個低成本體驗桃園特色文化的良機，希望透過「忠貞好市加倍祭」，達成雙贏局面，除減輕民眾採買負擔，同時也將現金流直接注入基層攤商手中，促進在地市場買氣，支持攤商與民生經濟。

經濟發展局表示，活動期間在忠貞公有零售市場機車停車場帳篷區提供換購，每日上午九時開放領取號碼牌，九時半至十二時可憑號碼牌進行換購；平日每日限量四百份、假日每日限量六百份，總計販售二千份，數量有限，售完為止。市場加倍券每份包含八張五十元面額的加倍券，可於營業時間至忠貞公有零售市場攤位消費使用，使用期限為十二月四日至十二月二十八日。