桃園忠貞市場第一家米干店！傳承半世紀滇緬眷村味，必點少見的燜雞米干

桃園平鎮｜禧年米干舖

忠貞市場附近真的是超多米干店，一個月每天換不同家可能也吃不完的數量，這次來到忠貞第一家米干店-禧年米干舖，早年由禧年婆婆親手創立，靠著一鍋湯、一碗米干，在眷村社區裡一賣就是幾十年，這份老味道由女兒接棒，在龍平路上開設了這家「禧年米干舖」，傳承的不只是家鄉味，還有母親的好味道，承載了一段跨越半世紀的味覺記憶。

忠貞第一家米干店

交通資訊

自行開車/騎車：

從龍岡圓環方向，沿龍東路往平鎮方向行駛約5分鐘可見，附近有停車場，平日較容易找到車位，騎車最好停在白線內以免被開單。

大眾交通：

可從中壢火車站附近搭乘桃園客運112南或5008經龍岡線，在「忠貞」站下車，步行約3分鐘。

菜單/MENU

禧年米干舖的菜單精簡卻充滿滇緬風情，每一道都是以細火慢熬的功夫呈現, 湯底以豬骨、雞骨搭配香料熬煮數小時，肉香厚實，辣度圓潤不嗆，來到這裡當然是吃米干和米線囉！

桃園平鎮｜禧年米干舖

滷味類則是採取自行挾取的方式，再交由店家切好呈盤再端上桌。

桃園平鎮｜禧年米干舖

碗豆粉也是忠貞市場裡很常見的食物之一，可以涼拌冷的吃，很適合氣溫高時可以嚐嚐。

外觀是樸實的綠色鐵皮屋，一看就知道這不是浮誇打卡系的網美店，走進店內，簡單的木桌木椅，座位數不多，讓人感覺親切又熟悉，因為太多人不好意思拍環境，就請大家自行到現場囉。

桃園平鎮｜禧年米干舖

這裡的辣椒也很夠油，油潑子加在米干內真的提味又香，建議可以加一小匙先試試味道再酌量添加。

桃園平鎮｜禧年米干舖

廚房是開放式設計，可以看到老闆娘俐落地舀湯、撈米干、灑上香蔥，那股油蔥香與辣油氣味讓人食指大動，湯頭在鍋裡滾著，香氣瀰漫整個空間，來到這裡必吃的就是米干系列囉，有不同的口味組合可以點選。

桃園平鎮｜禧年米干舖

滷味拼盤-豆皮、素肚、素雞

桃園平鎮｜禧年米干舖

豆皮吸飽滷汁鹹香入味，素肚與素雞則滷得恰到好處，口感紮實又不死鹹，可以加些辣椒醬提味更香。

桃園平鎮｜禧年米干舖

桃園平鎮｜禧年米干舖

綜合米線(三合一米干)80元

原本是豬肝、肉絲、蛋，以雞肉片替換，我剛好是禁宰豬的時候前往，所以就以雞肉片替代了原本的豬肝與豬肉絲。

桃園平鎮｜禧年米干舖

使用雞肉片替代豬肝，口感更加細緻清爽，湯頭比燜雞米干略清，但仍保留骨湯的厚度。

桃園平鎮｜禧年米干舖

蛋包也是我每次吃米干必點的，半熟蛋黃汁液流在湯裡真的很好吃，也增加了香氣。

桃園平鎮｜禧年米干舖

喝一口湯，能感受到油蔥酥的香氣先開場，接著雞骨熬出的甘甜在嘴裡化開，最後是那抹微微辣度收尾，米線Q彈，雞肉片薄而不柴，搭配滑順的米線讓整體層次更加輕盈。

桃園平鎮｜禧年米干舖

燜雞米干130元

桃園平鎮｜禧年米干舖

一上桌，橘紅色湯頭就先擄獲視覺，也是附近米干店比較少見的口味，因為要花時間燉煮呀~

桃園平鎮｜禧年米干舖

香氣濃郁但不嗆鼻，入口微辣帶麻，湯底層次分明，能喝出豬骨的厚、雞肉的鮮、辣油的香，米干也是很軟又彈吸飽了湯汁，米干吸附湯汁後滑順入喉，微Q的口感讓人一口接一口。

桃園平鎮｜禧年米干舖

雞腿肉燜得極軟嫩，筷子一夾即分離，帶著濃濃的醬香與油脂香氣，喝湯的時候，嘴裡會有淡淡花椒香與辣油香融合，尾韻還帶一點清爽。

桃園平鎮｜禧年米干舖

涼拌木瓜70元

涼拌木瓜以泰緬風格呈現，青木瓜絲爽脆帶酸，搭配香菜與碎花生，酸辣之間帶著微甜，吃起來清爽又解膩。

桃園平鎮｜禧年米干舖

禧年米干舖不只是美食，更是記憶的載體，從忠貞第一家米干店到今日「禧年米干舖」，母女兩代用心守護著這份滇緬風味，如果你懷念那碗熱湯的溫度，想找回記憶中最單純的味道，這裡絕對值得專程來一趟，花少少的錢就能大大的滿足，不妨可以來試試，而且我回想試試正統版的綜合米干。

禧年米干舖

地址： 324桃園市平鎮區龍平路279號

電話號碼：03-437 5203

營業時間：08:00–14:00(週三公休)

