桃園怪女「鐵山靠」堵住公車走道 乘客全看傻！超扯畫面曝：根本傳人

許多人選擇搭公車返家，但車上難免人潮擁擠，多半民眾都會互相禮讓，不過在桃園卻有人遇到一起荒謬事件。這名男子控訴，當時在公車上遇到一名神奇女子站在走道中間「鐵山靠」，他和朋友上車後想找位都被攻擊，連一旁高中生氣得「跨腳」想下車，但這名女子就是不讓，還暴力硬擠。影片曝光後，讓一票網友炸鍋！

桃園一名短髮女子擋在公車走道，引發眾怒。（圖／翻攝自Threads @ouo_owo1108）

桃園公車爆「鐵山靠怪女」擋走道 乘客全被卡死

這名男子在Threads上表示，今（25）日下午5時左右，在桃園中壢客運「1號路線」上人潮眾多，還有許多桃園知名高中的學生，不過一名戴口罩的短髮女子行徑相當怪異，不僅「像門神一樣」堅守走道中間，更不讓原PO和他的朋友上車入座，強調「最後是硬擠過去」，才終於坐到後面的位子，同時狠酸「666，遇到『鐵山靠』傳人了」。

學生多次喊借過也不甩！桃園女暴力硬擠挨轟

誇張的是，原PO還錄下當時片段，公車快到站時，一旁高中生想下車，不斷要求女子「借過一下」，但她絲毫不理會，繼續自我地擋住去路；學生一怒之下想「 跨腳」下車，這時女子竟暴力硬擠，害男學生的腳相當疼痛，讓全車民眾看傻眼。

一旁高中生氣得想「跨腳」下車，但女子態度強硬，堅決不讓，引發眾怒。（圖／翻攝自Threads @ouo_owo1108）

原PO透露，因為這件事沒有造成太大影響，也不想影響其他乘客，因此決定不向司機回報。不過影片一出，卻讓網友炸鍋，怒批這名女子實在太誇張，「我今天也遇到咳嗽星人」、「絕對是中配」、「衝鋒陷陣，我先上」，也直呼公車上真的什麼人都有。

